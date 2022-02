Fire Emblem Warriors Three Hopes Anteprima: chiamata alle armi

Durante la Nintendo Direct avvenuta il 9 febbraio, diverse sono state le novità presentate che arriveranno sulle nostre Switch. Titoli interessanti che hanno scatenato molta curiosità, facendoci pregustare tante nuove avventure da vivere in solitaria o insieme agli amici. Tra i tanti nomi fatti, uno ha suscitato particolare attenzione, sia per l’importante predecessore da cui muove i passi, sia per la dimensione nuova che apre sulla saga. Stiamo parlando di Fire Emblem Warriors Three Hopes, che offre una nuova avventura, unendo elementi importanti appartenenti a diverse storie dell’universo Nintendo.

Fire Emblem Warriors Three Hopes: tre fronti per una guerra

Su quella che sarà la storia raccontata dentro Fire Emblem Warriors Three Hopes, si hanno poche informazioni. Diversi elementi sono stati ricavati sia dal video di presentazione che dalle dichiarazioni rilasciate da Nintendo. All’interno del comunicato stampa si legge “Unisciti agli eroi di Fire Emblem: Three Houses per epiche battaglie in un Fódlan dilaniato dalla guerra. Edelgard, Dimitri, Claude e altri personaggi di Fire Emblem: Three Houses fanno il loro ritorno per sfoggiare tutto il loro valore in battaglia. Scatena devastanti combo e spettacolari mosse speciali in intensi combattimenti in tempo reale. Abbatti orde di nemici in scontri corpo a corpo con l’ascia di Edelgard o la lancia di Dimitri, o bersagliali dalla distanza con l’arco di Claude.”

In mezzo a questa guerra furiosa, riprenderemo in parte gli avvenimenti visti nel precedente capitolo, Fire Emblem Three Houses, da una nuova prospettiva. Diversi saranno i ritorni, e alcuni volti è stato possibile ammirarli già nel video gameplay presentato. Le scene di combattimento si sono concentrate in maniera particolare sui tre capitani delle case dell’Accademia, che sono passati in poche scene dallo scontro diretto tra loro, al trovarsi spalla a spalla alla lotta contro orde di nemici. Tra tutti è spiccata la determinata Edelgard, a capo della Casa delle Aquile Nere, unica erede al trono, affiancata dalla sua inseparabile ascia e dal fedele Hubert. Sul campo è sceso anche il cavalleresco capo della Casa dei Leoni Blu, Dimitri, accompagnato dalla sua immancabile lancia. Ai primi due capitani, non poteva certo mancare lo stratega a capo della Casa dei Cervi Dorati, che con le sue doti da arciere e il suo sorriso enigmatico, si getta nella mischia, a fianco degli altri cavalieri. Oltre a loro, molti altri sono i volti riconoscibili nel filmato, che sembra avranno un ruolo all’interno di questa nuova avventura ambientata nel continente di Fódlan.

Nuovi territori per una grande battaglia

Fire Emblem Warriors Three Hopes è un gioco in stile musou in cui dovremo affrontare orde di nemici, impartendo ordini ai nostri alleati e raggiungendo obiettivi specifici. La parte tattica avrà un ruolo importante, come ci conferma la presenza di una nuova mappa di gioco. In questa breve sequenza animata, vediamo il posizionamento di segnalini specifici che ci fanno presupporre la necessità di conquistare nuovi territori. La varietà delle azioni di gioco ci mostra un gameplay avvincente, con differenti terreni di gioco che ci permetteranno di sfruttare al meglio le caratteristiche di combattimento di ogni personaggio. A nostra disposizione avremo anche draghi volanti con cui devastare il campo di battaglia. Ma Fire Emblem Warriors Three Hopes non sarà solo scontri contro eserciti composti da decine di avversari. Altre piccole cutscene ci mostrano situazioni più intime, scontri e incontri tra diversi personaggi, che immaginiamo porteranno avanti sia la storia narrata in questo affascinante spin-off, che l’azione di gioco in maniera differente.

Fire Emblem Warriors Three Hopes: ispirato al passato, puntando al futuro

Sembra chiaro che la casa nipponica voglia cavalcare il successo avuto da Hyrule Warriors L’Era della Calamità, replicando una struttura già vista ma non per questo meno appetibile. Proprio come nel gioco musou ispirato alla saga di Zelda, che ha raggiunto la quota di 4 milioni di copie vendute, Fire Emblem Warriors Three Hopes muove i passi prendendo le strutture di gameplay viste nel precedente Fire Emblem Warriors, ma unendo una struttura narrativa che amplifica la storia apprezzata in Tree Houses. Un’operazione che sicuramente si appoggia a delle logiche di mercato che cavalcano una richiesta specifica da parte del pubblico, ma che allo stesso tempo non vuole sminuire o rovinare la fama ottenuta dalla saga fino a questo momento.

Le aspettative su questo interessante spin-off, quindi, sono veramente alte. Il genere musou e in generale la saga Warriors lanciata su diversi titoli da Nintendo, fino ad ora è stato un continuo crescendo, migliorando continuamente sia dal punto di vista del gameplay che della narrazione, richiamando sempre più fan. Quello che ci aspettiamo da Fire Emblem Warriors Three Hopes è di mantenere le promesse indirette che fino ad ora ci sono state fatte. L’unione tra un genere che va sempre più perfezionandosi e una saga che ha sviluppato logiche innovative, diventando un successo globale, richiede che questo titolo ci trasporti all’interno di un mondo videoludico nuovo e coinvolgente. I presupposti per poter avere tutto questo, indubbiamente ci sono. Non ci resta altro da fare che attendere il 24 giugno 2022 per vivere questa entusiasmante avventura esclusiva Nintendo Switch.

PIATTAFORME: Nintendo Switch

SVILUPPATORE: Koei Tecmo

PUBLISHER: Nintendo

DATA D’USCITA: 24 giugno 2022

