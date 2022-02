Call of Duty Warzone 2 verrà svelato oggi?

Stando al noto insider Tom Henderson, Activision dovrebbe svelare nella giornata di oggi (venerdì 11 febbraio) Call of Duty Warzone 2, sequel della componente battle royale dello sparatutto in prima persona. Henderson è un insider molto quotato, ma sulla serie di COD è praticamente il più affidabile in circolazione. Di seguito i suoi messaggi diffusi tramite Twitter.

Al momento però non conosciamo i reali piani di Activision, né se questo ipotetico Call of Duty Warzone 2 giungerà nel corso del 2022 o si farà attendere direttamente fino al 2023. Monitoreremo la situazione nella giornata di oggi e vi riporteremo ogni singolo aggiornamento sulla vicenda.

But basically, if you follow me, you've known of this information for weeks as I've already reported on it all. pic.twitter.com/JHeNbU2YVc

The embargo for Warzone 2 releases tomorrow.

Warzone 2 has been built "from the ground up" due to issues surrounding the original Warzone.

My developer friends say that issues stemmed from the BOCW integration. pic.twitter.com/oZ1eI7hy9U

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) February 10, 2022