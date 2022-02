San Valentino e videogiochi: come passarlo al meglio in dolce compagnia

Quant’è bello San Valentino, vero? Quanto è radicato il significato di tale di festività di origine romana dedicata agli innamorati che, come da tradizione, ogni anno si fermano per un giorno in particolare a celebrare in maniera speciale il loro amore? La risposta è, almeno per il nostro Paese, parecchio. Proprio a tal proposito, negli ultimi anni si sono moltiplicate ed estese a macchia d’olio le modalità di celebrazione, di pari passo con il gusto e le attitudini delle persone coinvolte. E, chiaramente, con l’evoluzione e la diffusione sempre più estesa del medium videoludico, fino ad azzerare praticamente il divario tra i sessi, forse anche erroneamente creatosi nel corso degli anni, anche il mondo dei videogiochi diventa un modo sempre più apprezzato per celebrare la festa degli innamorati.

Proprio a tal proposito, noi di GamesVillage.it abbiamo deciso di unirci alla “partita” e di aiutarvi a celebrare nel miglior modo possibile il San Valentino a tema ludico, proponendovi una selezione dei titoli più interessanti da giocare in compagnia, seduti comodamente sul divano o sotto le coperte, magari tra un abbraccio, una carezza e cioccolatini vari (che non fanno mai male!). Va detto, chiaramente, che questa selezione vuole essere più a tema possibile ma che, in ogni caso, tiene conto anche dell’importanza stessa dell’opera elencata, impossibile da ignorare per quanto comunque capace di influire sulla selezione in sé. Preparatevi, dunque, San Valentino sta per arrivare e noi siamo già pronti a farvelo gustare nella maniera più divertente possibile, rigorosamente pad alla mano.

Il “Re” del San Valentino videoludico: It Takes Two

Questa selezione non poteva che iniziare con It Takes Two, titolo sviluppato dai ragazzi di Hazelight Studios e distribuito sotto l’etichetta EA Originals di Electronic Arts, capace di vincere il premio di Game of The Year durante gli scorsi The Game Award. It Takes Two è, senza mezzi termini, il gioco perfetto da giocare in compagnia, sia a livello ludico sia a livello narrativo, anche perché vi cala proprio nei panni di una coppia che, dopo tante difficoltà e con tanta fatica, torna a comprendere il significato del loro amore, inconsciamente smarritosi durante il corso degli anni. It Takes Two è un viaggio emozionante, è un’opera incredibile, un qualcosa che vi rimarrà impresso nella mente, e siamo convinti che per celebrare una festività come San Valentino non ci sia veramente nulla di più azzeccato.

San Valentino e cucina: Overcooked! 2

Impossibile non menzionare anche Overcooked! 2 nella lista dei giochi perfetti per celebrare il San Valentino in compagnia della vostra dolce metà. Il secondo capitolo della saga culinaria targata Team17 Digital Ltd permette, ancora una volta, di collaborare ma anche di sfidarsi a suon di ricette, girovagando per la nuova mappa di gioco alla ricerca delle ricette perfette, con l’obiettivo di totalizzare il punteggio più alto possibile e strappare così la corona di miglior chef e soprattutto per placare la fame del Pane Malfermo. Insomma: che siate dei chef provetti o semplicemente dei mangioni incalliti, siamo sicuri che Overcooked! 2 saprà accompagnarvi al meglio nella giornata di San Valentino e magari potreste divertivi anche a replicare le ricette in compagnia del vostro partner.

Never Alone: l’emozionante viaggio per un San Valentino indimenticabile

Emozionante e commovente, Never Alone è un altro titolo che ci sentiamo di consigliare caldamente per passare al meglio il San Valentino a tema videoludico più romantico e dolce della vostra vita. Il titolo di E-Line Media, basato sulle leggende della cultura mitologica dell’Alaska, mette nelle mani del giocatore la possibilità di giocare nei panni della fanciulla e della volpe, con l’obiettivo di collaborare per superare i vari ostacoli, districandosi tra mille pericoli immersi tra ghiacci, venti gelidi e tanti altri intoppi, superabili soltanto con la collaborazione e basandosi gli uni sul supporto degli altri. Never Alone racconta una storia meravigliosa, romantica, incredibilmente profonda e siamo sicuri che questo viaggio possa regalarvi emozioni semplicemente uniche.

Unravel Two

Altro titolo incredibilmente interessante, soprattutto se condiviso con un amico, o in questo caso con il vostro partner con l’ausilio del multigiocatore in locale, è senza dubbio Unravel Two, sequel dell’apprezzatissimo Unravel, ancora una volta distribuito da Electronic Arts e sviluppato da Coldwood Interactive. Unravel Two è un coloratissimo viaggio con tinte platform e puzzle solving, che vi cala nei panni dei due Yarny, le creature di lana che popolano il mondo di gioco, in cui collaborare, qualora decideste di affrontare il viaggio in compagnia, diventa praticamente una mossa obbligatoria e squisitamente appagante per portare a termine l’avventura. Unravel Two dà il meglio di sé in compagnia, anche perché il livello di sfida è decisamente più salato rispetto al suo predecessore. Quale modo più romantico di festeggiare il San Valentino scervellandosi sui tanti enigmi del gioco, quindi?

Don’t Starve Together

Cosa c’è di più romantico di lottare per sopravvivere in compagnia della persona amata? Probabilmente niente e Don’t Starve Together è l’esempio lampante di questo concetto. Il titolo, o meglio l’espansione stand alone dell’originale Don’t Starve, mette il giocatore proprio nella condizione di dover lottare per sopravvivere, stavolta però con l’aiuto di un partner, con cui è possibile dividersi le mansioni e i vari compiti per andare avanti il più possibile nell’ostico mondo di gioco, incredibilmente minaccioso e ostile. Don’t Starve Together può essere giocato anche in coop online fino a un massimo di sei giocatori, però, ammettiamolo, non manterrebbe più la stessa carica romantica. O no?

Cuphead

Spietato, brutale e senza la minima pietà nei confronti del giocatore (o dei giocatori, in questo caso), Cuphead è l’incarnazione del collaborare per portare a casa la pelle, anche a San Valentino. Il titolo sviluppato da StudioMDHR mette i giocatori nei “panni” delle tazzine, i fratelli Cuphead e Mugman, costretti ad affrontare pericoli su pericoli, rappresentati da spaventosi e sempre più ostili boss, con l’obiettivo finale di ripagare il proprio debito con il Diavolo. Affrontandolo in compagnia di un alleato, il gioco permette di controllare “fisicamente” la tazzina non scelta dal primo giocatore durante proprio lo scontro coi boss, con la possibilità di unire dunque le forze per sconfiggere i temibili avversari, ma anche di rianimare il proprio compagno caduto. Quale modo di festeggiare al meglio il San Valentino se non banchettando con la morte contro il Diavolo?

Luigi’s Mansion 3

Resa disponibile soltanto dopo l’uscita del gioco sotto forma di pacchetto scaricabile, la modalità multigiocatore di Luigi’s Mansion 3 permette ai giocatori di vivere la terrificante e strampalata avventura nei panni del fratello maggiore di Mario in dolce compagnia, e quale momento migliore se non quello del periodo di San Valentino? Del resto, esplorare l’hotel infestato dai fantasmi in compagnia della propria dolce metà può regalare grandi emozioni, momenti esilaranti e tante tante ore di divertimento, con la possibilità di vivere l’avventura sotto una prospettiva completamente diversa.

Va detto che per sbloccare la modalità multigiocatore bisogna prima progredire un minimo nella storia, ma credeteci, ne varrà la pena: oltre alla campagna è possibile infatti prendere parte a tanti mini giochi e attività collaterali che, siamo sicuri, vi faranno divertire e passare tante ore di pura gioia. Credeteci!

Insomma: di modi per passare il San Valentino a tema videoludico ve ne abbiamo suggeriti veramente tanti. Voi cosa ne pensate? Avete qualche altro suggerimento? Ascolterete il nostro consiglio? Parliamone insieme nei commenti…e buon San Valentino a tutti!