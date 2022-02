Dead Island 2, ci siamo? Pubblicazione prevista nel 2022

Dead Island 2, un titolo, un miraggio! Il gioco è stato annunciato nel 2014 e da allora abbiamo ricevuto pochissimi dettagli sul survival-horror in prima persona a tema zombie. Il gioco infatti ha avuto un ciclo di sviluppo così travagliato da indurre i giocatori a pensare alla sua cancellazione, nonostante le tante smentite di Deep Silver. La speranza però arriva dall’insider Tom Henderson, che in questo periodo è praticamente “on fire”!

Henderson ha lanciato tramite un video (visibile in calce alla notizia) un rumor molto importante: Dead Island 2 non solo è pronto per essere nuovamente annunciato, ma la sua pubblicazione è addirittura prevista quest’anno. Entrando nei dettagli, negli ultimi tempi il team di sviluppo Dambuster Studios ha lavorato senza alcun intoppo sul survival-game in prima persona, mentre per quanto riguarda la pubblicazione, questa sarebbe prevista nei mesi finali del 2022,a patto che non si verifichino problemi. Se ciò dovesse accadere, il suo arrivo sul mercato verrebbe rinviato al 2023. L’insider ha anche diffuso dettagli sulle piattaforme su cui il gioco verrebbe pubblicato: PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, confermando il vecchio rumor che vorrebbe il titolo essere diventato una IP next-gen.

Il buon Tom chiude il rumor dandoci un assaggio della trama del gioco: gli utenti vestiranno i panno di un sopravvissuto che dovrà sopravvivere all’epidemia zombie dopo che il suo aereo si è schiantato in quel di Hollywood, che farà da ambientazione al titolo. Ovviamente, per il momento tutte queste informazioni devono essere considerate come semplici indiscrezioni, fino all’arrivo di conferme o smentite degli addetti ai lavori.