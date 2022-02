Kingdom Come Deliverance: saldi speciali di San Valentino

Warhorse Studios e Prime Matter sono felici di rivelare i saldi speciali su Steam nel weekend di San Valentino per Kingdom Come: Deliverance, fino all’80% su tutti i prodotti e le espansioni, dal 10 al 14 febbraio. Per celebrare la Giornata Internazionale dell’Amore, oltre al quarto compleanno di Kingdom Come: Deliverance, Warhorse Studios e Prime Matter stanno anche equipaggiando le loro frecce di Cupido per condividere un po’ d’amore con un DLC Steam gratuito, che consente a tutti i possessori del gioco base KCD di scaricare il secondo DLC The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon. ll cuore del nostro amato giovane Sir Hans Capon sarà avvolto da un desiderio travolgente per… la sua ultima fiamma.

Il secondo DLC The Amorous Adventures of Bold Sir Hans Capon di Kingdom Come: Deliverance ruota attorno ai tentativi di corteggiare la più bella cameriera che abbia mai visto e il suo successo non dipenderà solo dalla sua maestria nell’arte dell’amore ma anche dalle vostre scelte come fidato amico. Dovrete assicuravi che le avventure amorose del coraggioso Sir Hans Capon giungano ad un lieto fine. Di seguito una panoramica del gioco, tramite la sua pagina Steam: