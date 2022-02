Kirby e la Terra Perduta, Anteprima Avventura in rosa

Kirby e la Terra Perduta è uno dei titoli più attesi in arrivo per l’inarrestabile ammiraglia della casa di Kyoto, la piccola ma grintosa Nintendo Switch, che sta macinando numeri record dal suo debutto sul mercato, risalente ad ormai quasi cinque anni fa, ovvero il lontano tre marzo del 2017. La Nintendo Difference si fa sempre sentire, e nonostante la potenza di calcolo della macchina sia decisamente inferiore ai suoi diretti concorrenti, ovvero Sony PlayStation 4 e Microsoft Xbox One, per non parlare della Next Gen, ormai parecchio diffusa, nonostante le difficoltà di reperimento, la console ibrida resta in cima alle classifiche di vendita, desiderata ed amata da milioni di utenti. Perché, si chiedono in molti? Per i giochi, risponde beffarda Nintendo, si perché la multimedialità, la lettura dei Blu-Ray Disc ed il gioco competitivo online sono belle cose, è chiaro, ma quello che conta davvero è il divertimento ed i titoli presenti su una macchina da gioco, e Nintendo Switch può contare su esclusive incredibili, che, da sole, fanno la differenza. Poco è cambiato del resto, da venticinque anni fa, quando la sacra trilogia di Donkey Kong Country o Kirby’s Adventure 3 portavano avanti l’anziano ma grintoso Super Nintendo, in grado di rivaleggiare con sistemi ben più performanti di nuova generazione, quali Sony PlayStation e Sega Saturn. Proprio quest’ultimo franchise sta infatti per tornare in grande stile nelle nostre mani, ed ogni nuova informazione fa sognare i Nintendari Duri & Puri (ND&P). Durante l’ultimo Nintendo Direct è stato infatti presentato un nuovo video, che aggiunge notevole carne al fuoco a quello che già conoscevamo del gioco, datato settembre dello scorso anno, e di cui abbiamo parlato in questa pagina. Trovate il Nintendo Direct integrale, commentato dalla nostra redazione, sul canale Twitch al seguente LINK.

Kirby e la Terra Perduta, le novità presentate da Nintendo

Il nuovo ed impressionante video ci porta a conoscenza di una particolare meccanica di gioco, denominata Mouthful Mode, che riprende una delle feature tipiche del personaggio, che esiste fin dalla notte dei tempi. Ricordiamo infatti che, nonostante il titolo sia stato ideato dal team HAL Laboratory e Masahiro Sakurai, il nome del personaggio è stato brillantemente dato da Shigeru Miyamoto in persona, che, dopo aver visto la prima demo storica del gioco Kirby’s Dream Land per Game Boy, nel 1992, ha subito pensato ad una nota marca di aspirapolvere, poiché il personaggio assorbiva, letteralmente, tutto ciò che trovava per la sua strada. E da questo ecco arrivare lestamente il nome Kirby, che da working title, è diventato infine definitivo. La Mouthful Mode reitera quindi una meccanica classica, ma portandola all’ennesima potenza. Se prima siamo stati infatti abituati a vedere l’eroica pallina rosa assumere un potere, pur restando fisicamente identico, ma con qualche accessorio a tema, tipo cappelli di fuoco o gelo, piuttosto che spadoni o letali pungoli elettrici, stavolta Kirby si trasforma completamente nell’oggetto che assorbe, mutuandone le caratteristiche principali, ed aumentando praticamente all’infinito le possibilità di gameplay offerte. Decisamente geniale. Nel video viene mostrata infatti la trasformazione in una utilitaria, che ricorda vagamente una Fiat Cinquecento, con Kirby Automobile (Car Mouth) che sfreccia velocemente lungo tutto il percorso del gioco. Non da meno la trasformazione successiva, con Kirby che ingoia un intero distributore automatico, trasformandosi in un esilarante Kirby Distributore (Vending Mouth), con tanto di possibilità di sparare patatine, schiacciatine ed altre delizie dolci o salate, in forma di proiettile gommoso, contro i nemici. E se incontrassimo un cono stradale segnalatore, di quelli che si usano per indicare i blocchi stradali, e che VideoLan usa come suo simbolo, per altro, cosa succederebbe? Ecco che l’affamato Kirby si trasforma lesto in Kirby Cono Segnalatore Stradale (Cone Mouth), che è capace di bucare gli oggetti per creare elementi interattivi di gameplay. Non mancano trasformazioni assurde, come quella in Kirby Carrellino Elevatore (Scissor Lift Mouth) e tanti altri come Kirby Anello (Ring Mouth) o l’assurdo Kirby Lampadina (Light-Bulb Mouth). Questa funzione offre possibilità interessanti, se siamo di fronte ad una caverna buia, ad esempio, basterà assorbire una lampadina per illuminare gli spazi bui, diventando una specie di versione soft della Torcia Umana dei Fantastici Quattro, e via discorrendo. La trasformazione successiva è una di quelle più affascinanti, e si tratta di Kirby Aliante (Arch Mouth) presentata in un percorso in volo con anelli da infilare con precisione, che ricorda NiGHTS Into Dreams, il grande classico SEGA del 1996 per Sega Saturn. Eccezionale poi la citazione interna fatta dalla trasformazione successiva, con Kirby Palla Aquatica (Water Ballon Mouth) intento a pulire zone sporche d’inchiostro con uno spruzzino ad acqua. Si, è proprio Super Mario Sunshine per Nintendo GameCube che viene tirato in ballo. A quanto pare anche Kirby conosce il Professor Strambic! La follia del game design è palese ed intrigante. Amiamo già questo titolo, e non vediamo l’ora di giocarlo. Infinite diversità in infinite combinazioni per affrontare in tanti modi diversi i percorsi di gioco. Le Abilità di Copia semplici possono essere inoltre ampliate tramite un apposito negozio di artiglieria, dove si possono acquistare nuove abilità inedite, anche evolvibili. Sono presenti ovviamente anche gli amatissimi costumi classici, che presentano armi ormai iconiche come il Fuoco di Drago o il leggendario Martellone Gigante di Kirby, vero marchio di fabbrica della serie. E non mancano le citazioni eccellenti, come il cappello da elfo e lo spadone di Link, tratti dalla serie The Legend of Zelda. I negozi sono presenti all’interno della città principale del gioco, Waddle Dee Town, che cresce man mano che si riescono a salvare i Waddle Dee, offrendo via via sempre più risorse. L’abbandono delle meccaniche puramente bidimensionali, in favore di un platform 3D Open World, sullo stile di Super Mario Odyssey, per capirci, del resto, permettono dinamiche completamente nuove e fanno evolvere parecchio il fin troppo tradizionale franchise di Kirby. Un nuovo meraviglioso mondo in tre dimensioni completamente esplorabile ci aspetta. La data di uscita di Kirby e la Terra Perduta è anche vicina, si parla del venticinque marzo, e non mancheremo di recensirlo per voi.

Un trailer affascinante, di ben tre minuti, per la nuova eccezionale avventura platform intitolata Kirby e la terra perduta, che evolve le dinamiche classiche in due dimensioni presentando un mondo in completo 3D. Vedere Kirby che assorbe tre nemici agguerriti e di seguito una specie di Fiat Cinquecento, sforzandosi oltremodo, e tramutandosi in essa è un momento che ricorderemo per tanto tempo. Tra scenari più tradizionali, in stile fantabucolico alla Mario, ed altri più cittadini che rivelano lo stile Luna Park, decisamente affascinante e coloratissimo, ci sarà decisamente da divertirsi. Sarà necessario esplorare ovunque, fino al più recondito angolino, per salvare tutti i poveri Waddle Dee dal loro infausto destino. Il più grande eroe di tutti i tempi sta per tornare, per tingere i nostri sogni di rosa, ed accompagnarci nella sua più emozionante avventura.