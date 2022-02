Nintendo eShop: arrivano i saldi per il Festival di febbraio

Sono iniziati su Nintendo eShop i saldi dedicati al Festival di febbraio dove è possibile trovare alcuni dei giochi più famosi a prezzi scontati fino al 75%. I saldi hanno una durata limitata e terminano il 20 gennaio alle 23:59. Potete trovare l’elenco completo dei giochi in scontati qui. Tra i vari titoli in offerta è disponibile anche Mario Kart 8 Deluxe.

Inoltre, acquistando Mario Kart 8 Deluxe al prezzo in saldo di 39,99 euro, e aggiungendo un abbonamento annuale a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo a 39,99 euro. In questo modo si potrà accedere senza ulteriori spese anche a Mario Kart 8 Deluxe – Pass percorsi aggiuntivi a 48 percorsi rimasterizzati tratti dalla serie Mario Kart e in arrivo come contenuti scaricabili. Nel primo DLC del 18 marzo, saranno inclusi percorsi come Wii Outlet Cocco, N64 Ciocco canyon e Tour Neon di Tokyo. Di seguito una panoramica del titolo tramite il sito ufficiale Nintendo:

Giocate dove, quando e con chi vuoi al Mario Kart migliore di sempre. ll multiplayer supporta fino a otto giocatori in Modalità locale. Se si gioca in modalità TV o in modalità da tavolo, fino a quattro giocatori possono sfidarsi sullo stesso schermo. Collegatevi a Internet e affronta giocatori di tutto il mondo. A ogni corsa online sono ammessi fino a 12 giocatori. Inoltre, due giocatori possono correre online insieme utilizzando lo stesso Nintendo Switch. Oltre a Mario, Luigi, Peach e altre star della serie di Super Mario, nel gioco trovate anche piloti nuovi e familiari come Re Boo, Tartosso e Bowser Junior. E ci saranno persino gli Inkling di Splatoon. Dopo aver scelto un pilota, selezionate anche un veicolo e personalizzatelo con pneumatici, telai e deltaplani diversi prima di scendere in pista. Potete scegliere tra cinque classi di velocità, come l’insidiosa GP 150cc speculare e la velocissima GP 200cc.

I saldi del Festival di febbraio su Nintendo eShop terminano il 20 febbraio.