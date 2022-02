Grounded ha superato i 10 milioni di giocatori

Grounded di Obsidian Entertainment ha raggiunto un nuovo traguardo, ha riportato Xbox News, superando i 10 milioni di giocatori dal suo lancio su Steam Early Access e Xbox Game Preview. Per celebrare lo stesso, è stato pubblicato un nuovo video. Lo sviluppatore fornisce anche un tema di sfondo dinamico del gioco per i giocatori Xbox.

È in corso anche un weekend gratuito per il titolo sandbox di sopravvivenza su Steam e terminerà il 13 febbraio alle 8:00 PT (le 17:00 in Italia). A seguito di questo evento sarà rilasciato l’aggiornamento 0.12.0 che aggiunge il BBQ Spill, un’area con carboni ardenti, e il Termite Dungeon dove – avete indovinato – attende un alveare di termiti. Sono state inoltre aggiunte nuove armi e armature insieme a un nuovo materiale per pavimenti fatto di erbacce. Tra le funzionalità più recenti ci sono Peep.R per ingrandire i punti di interesse da lontano; Stazioni Rilievo Risorse che indicheranno oggetti e risorse nelle aree precedentemente esplorate, consentendo così una rapida localizzazione delle stesse; e la possibilità di creare più oggetti contemporaneamente. Sono stati aggiunti anche dieci nuovi Amici come la coccinella, lo scarabeo nero e lo scarabeo lucente. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Esplorate le profondità della roccaforte delle termiti, attraversate i resti ardenti del barbecue carichi di carbone, mettete alla prova le tue abilità contro nuovi pericolosi amici e sfidate il cortile.



Il mondo è un luogo vasto, bello e pericoloso, specialmente se siete stati ridotti alle dimensioni di una formica. Esplorate, costruite e sopravvivete insieme ai vostri compagni in quest’avventura di sopravvivenza multi giocatore in prima persona. Riuscirete a prosperare a fianco di orde di insetti giganti, combattendo per sopravvivere ai pericoli del cortile di casa?

Grounded è attualmente disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Steam. Il lancio dell’accesso anticipato è previsto entro la fine dell’anno.