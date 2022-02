Salt and Sacrifice: data disponibilità e dettagli

Da quando hanno annunciato Salt and Sacrifice l’anno scorso, gli sviluppatori Ska Studios e Devoured Studios hanno rilasciato nuovi dettagli sul gioco di ruolo d’azione in una video clip, e mentre il gioco può essere giocato interamente da solo se lo si desidera, è chiaro che ci sia una forte componente multiplayer in cooperativa ed in PvP grazie ad un video gameplay.

Per quanto riguarda quest’ultimo, sono emersi nuovi dettagli, grazie a un nuovo aggiornamento sul PlayStation Blog, scritto da James Silva di Devoured Studios. Il PvP presenterà diversi miglioramenti che, secondo Silva, lo renderanno più “dinamico” di quanto non fosse in Salt and Sanctuary. Sono state aggiunte abilità come gli scatti e vari attacchi legati allo scatto, mentre i giocatori possono anche usare i rampini. Nel frattempo, ci sono anche le Arti Runiche, che Silva descrive come:

“potenti abilità situazionali impiegate dall’Inquisizione: dalle onde d’urto dei fulmini e dall’inseguimento di sciami di insetti ai potenziamenti elementali e alle tempeste di lame spettrali.”



Nel frattempo, vengono rivelati anche nuovi dettagli sull’ambientazione e sulla storia del gioco. Sappiamo nel titolo i giocatori interpreteranno un personaggio facente parte dell’Inquisizione, un ordine antico e misterioso che caccia e uccide i maghi, non che obiettivo finale dell’avventura. Tuttavia nell’Inquisizione sono presenti delle fazioni che combattono anche l’una contro l’altra: la Shroud Alliance (Sudario dell’Alleanza) è una setta troppo zelante che si attiene alla lettera agli statuti e dogmi dell’Inquisizione. I Bluehart Runners in cerca di profitto personale e per la fazione stessa, rubando la frontiera dei suoi materiali magici unici. Mentre un nuovo trailer del gioco, menziona un’ulteriore fazione chiamata Chaos Hunger (Fame di Caos).

Infine, è stata rivelata anche una data di uscita per il gioco. Salt and Sacrifice verrà lanciato per PS5, PS4 e PC il 10 maggio. Su PC, sarà disponibile esclusivamente tramite l’Epic Games Store.