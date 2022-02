Gran Turismo 7: quali dati saranno trasferibili

Dopo l’ultimo gameplay dimostrativo, Gran Turismo 7 verrà lanciato a breve ed i fan della serie non vedono l’ora di gareggiare nelle piste del nuovo titolo.

Gli utenti si sono chiesti se hanno modo di far sì che i propri progressi fatti nel titolo precedete, ovvero Gran Turismo Sport, possano essere salvati e trasferiti nel prossimo sequel ormai in arrivo, e la casa sviluppatrice fa luce sull’argomento. Lo sviluppatore Polyphony Digital ha infatti confermato che sul nuovo titolo sarà possibile riportare le statistiche ed i dati dei giocatori da Gran Turismo Sport. I trasferimenti dei dati inizieranno il 15 febbraio e verranno applicati al nuovo gioco in uscita al momento del suo lancio, anche se gli sviluppatori affermano che l’ora di inizio dei trasferimenti dei dati possa essere variabile a causa dei ritardi, prima che appaiano sul suddetto sequel. I dati che riguardano Scapes, Replay e Race Photos non verranno trasferiti dal vecchio gioco a quello nuovo, sarà invece possibile riportare il proprio Driver Rating (DR), Sportsmanship Rating (SR), decalcomanie e livree per la propria auto, casco e tuta.

Ci sono alcuni avvertimenti su ciò che sarà e non sarà trasferibile. I dettagli in merito sono stati rilasciati sul sito ufficiale del gioco. Gran Turismo 7 sarà disponibile per Playstation 5 e Playastation 4 il 4 marzo.