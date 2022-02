13 Sentinels Aegis Rim: demo in arrivo

Le case di sviluppo di Vanillaware e Atlus hanno annunciato che l’anno scorso avrebbero portato presto il loro acclamato gioco 13 Sentinels Aegis Rim su Nintendo Switch, precedentemente disponibile solo su Playstation 4.

Sebbene il gioco sia ancora un po’ lontano dalla data di uscita di aprile, l’editore Atlus ha reso disponibile una demo giocabile solo tramite Nintendo eShop in Giappone. La demo attualmente in esclusiva per il pubblico del paese del sol levante, è di dimensioni piuttosto consistenti e contiene circa tre ore di gioco, consentendo ai giocatori di avere un’idea del titolo, e dare quindi un’occhiata ai contenuti che saranno disponibili dalle prime ore che il gioco stesso avrà da offrire.

Inoltre i giocatori avranno la possibile di trasferire i propri dati di salvataggio dalla demo al gioco completo per quando sarà disponibile. Al momento non ci sono notizie sull’uscita della demo al di fuori del Giappone, quindi se i giocatori nel resto del mondo volessero provare la demo sul loro Nintendo Switch, dovranno aspettare ancora un po’ di tempo.

Intanto gli utenti in possesso della PlayStation 4 possono giocare subito al titolo, poiché il gioco è disponibile sulla suddetta console già dal 28 novembre 2019. In merito a 13 Sentinels Aegis Rim si possono sapere ulteriori informazioni grazie alla sua già precedente uscita sulla console di Sony ed al trailer di lancio.