Road 96 arriva su console ad aprile

Ravenscourt e DigixArt annunciano che il loro acclamato titolo Road 96, il gioco di avventura basato su una trama in continua evoluzione con elementi di sopravvivenza in cui i giocatori devono fuggire da un paese governato da un regime autoritario sull’orlo del collasso, sarà presto disponibile sia su PlayStation che su XBOX. Yoan Fanise, CEO & Creative Director di DigixArt, ha dichiarato:

È davvero emozionante pensare che i giocatori console saranno presto in grado di muovere i primi passi nel nostro viaggio emotivo. Road 96, con la sua ispirazione dai classici film sui viaggi on the road degli anni ’90, sembrava una scelta naturale per questa generazione di console e per i loro proprietari. Siediti e preparati per un viaggio come nessun altro.