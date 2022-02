Atomic Heart: svelata la longevità del gioco

Atomic Heart, lo sparatutto in prima persona/gioco d’azione di Mundfish, è stato in sviluppo per un po’ di tempo, ma finalmente sembra che uscirà alla fine di quest’anno. Ambientato in una realtà alternativa dell’Unione Sovietica nel 1955, i giocatori controllano un agente del KGB di nome P-3 che si infiltra in una struttura governativa dopo che quest’ultima si è oscurata. I robot sono tutti assassini e ostili.

I recenti trailer hanno mostrato una combinazione di gioco con armi, abilità e combattimenti corpo a corpo che sembra abbastanza allettante. GamingBolt ha recentemente parlato con lo sviluppatore e riguardo alla durata media di un playthrough, ha dichiarato: “Stiamo puntando a circa 20 ore“. Tenete a mente che questo potrebbe includere la storia più alcuni contenuti secondari rispetto al solo percorso principale.

Quando gli è stato chiesto di parlare dell’approccio al gioco con un’estetica strana e cerebrale, Mundfish ha detto:

Ci sono alcuni concetti veramente folli che abbiamo messo nel gioco, come l’intera faccenda dei polimeri, il Limbo, e il meta-trama di Atomic Heart. La stranezza è intenzionale, è stato uno dei pilastri creativi mentre stavamo creando il mondo, i nemici e i personaggi.

Atomic Heart è attualmente previsto in uscita tra settembre e dicembre e sarà disponibile per Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5 e PC.