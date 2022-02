SEGA: rende disponibili i profitti

SEGA ha recentemente pubblicato i suoi risultati finanziari per il terzo trimestre, ovvero i mesi tra ottobre e dicembre dell’anno fiscale 2021 tramite il sito di SegaSammy, con i documenti scaricabili in formato pdf che accertano le loro crescite nei mesi prima menzionati. SegaSammy è un’azienda giapponese costituita dalla fusione di Sega e Sammy Corporation nel 2004, ed anche quest’ultima società è coinvolta nel settore dell’intrattenimento videoludico.

A giudicare dai numeri, la società ha ottenuto buoni risultati per quanto riguarda la sua crescita. Sebbene la società sia stata recentemente nelle notizie per essersi lasciata alle spalle la sua eredità Arcade o per aver aperto un nuovo studio a Sapporo, ciò non ha impedito loro di godere di grandi vendite e profitti. Secondo il rapporto, la società ha registrato aumenti delle vendite nette, e degli utili operativi, registrando una crescita significativa anno dopo anno, rispettivamente del 12,6% e del 141,5%.

Per quanto riguarda i contenuti di intrattenimento, che includono i videogiochi, la società ha registrato una crescita del 6,1% delle vendite e dell’11% dell’utile ordinario. Il contenuto di intrattenimento è indicato come uno dei motivi principali della performance positiva dell’azienda, grazie ai titoli come Shin Megami Tensei 5, Football Manager 2022 e Super Monkey Ball Banana Mania, che hanno avuto un ottimo successo da consentire l’aumento delle percentuali.