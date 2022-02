Horizon Forbidden West: nuovo trailer cinematografico, pre-download da oggi

Manca una settimana all’uscita di Horizon Forbidden West, atteso nuovo capitolo della saga con protagonista Aloy che arriverà il 18 febbraio su PlayStation 4 e PlayStation 5. Per questo Guerrilla Games e Sony hanno pubblicato un nuovo trailer cinematografico, che potete vedere in fondo alla notizia.

Come scritto nelle pagine del PlayStatio Blog, in questo nuovo filmato sentiamo Aloy riflettere sugli insegnamenti di Rost mentre affronta nuove e pericolose minacce.

Arrivano poi buone notizie per coloro che hanno preordinato la versione digitale: si potrà precaricare il gioco su PlayStation 4 e PlayStation 5 a partire da oggi.

Insieme al filmato, Guerrilla ci tiene a ringraziare la sua community, con Zero Dawn che ha venduto più di 20 milioni di copie tra PlayStation 4 e PC.

Cogliamo questa occasione per ringraziare di cuore la nostra strepitosa community di appassionati. L’enorme quantità di cosplay e foto scattate nel gioco che mandate di continuo ci riempie di gioia ed è fantastico vedere come la community sia cresciuta in fretta. Siamo entusiasti di annunciare che al 28 novembre 2021 Horizon Zero Dawn ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo, sommando le versioni PS4 e PC. E siamo altrettanto orgogliosi di comunicarvi che la nostra community ha trascorso oltre 1 miliardo di ore nel gioco! Non possiamo che ringraziarvi tutti quanti per il supporto e la passione che ci avete dimostrato..