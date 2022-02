IIDEA: The Bad Karmas and the Curse of Zodiac arriva nella sezione Game To Human

Arriva oggi una nuova storia all’interno della sezione Game to Human (G2H) del sito istituzionale di IIDEA: in occasione della partenza della campagna su Kickstarter di “The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac”, il CEO & Founder di Xplored Davide Garofalo ha spiegato in un’intervista all’Associazione la nascita di Teburu, piattaforma di gioco che permette di trasformare il classico gameplay da gioco in scatola in un’esperienza mista tra fisico e digitale.

Xplored lavora da 14 anni sviluppando giochi innovativi con la presenza di interazione aumentata come fattore caratterizzante: robot giocattolo e smart-toys, progetti di gamification e tecnologie hardware-software per giochi da tavolo interattivi brevettate in tutto il mondo. Nel 2017 nasce l’idea di Teburu, una piattaforma che appare come un tradizionale tabellone di cartone pieghevole, ma che nasconde un sottile strato di elettronica stampata e sensori sul quale si posizionano mappe, segnalini e miniature che, integrati con questa tecnologia e connessi all’app di gioco, trasformano in phygital l’esperienza, aumentandone l’immersività e le funzionalità. E su Teburu si innesta “The Bad Karmas and the Curse of the Zodiac”, un Boss Fight Game, con elementi di RPG e deck-building in cui i protagonisti affrontano nemici giganti, consapevoli e artificialmente “intelligenti”.

Davide Garofalo, ha dichiarato: