Death’s Gambit: disponibile su PC il DLC “Ashes of Vados”

Il primo DLC a pagamento per Death’s Gambit, Ashes of Vados, è ora disponibile per i giocatori PC. Al prezzo di €7,99 euro (attualmente scontato del 35% fino al 17 febbraio), aggiunge nuovi combattimenti con i boss, una Combat Arena per partecipare alla nuova modalità Orda e Boss Rush.

Servendo come un epilogo del gioco principale, aggiunge una nuova lotta contro Ash che sblocca una versione più difficile chiamata “The Eldritch Hand”. Le Sale della Crudeltà sono state aggiunte per i fan del platform e il completamento di tutte le nuove sfide ricompenserà nuovi oggetti. È anche possibile scegliere diverse modalità di gioco fin dall’inizio come Randomized Items, Madness Mode che, a parte le armi, distrugge tutti gli oggetti equipaggiati quando si muore e Fink Mode, che vede Fink tendere imboscate in diversi punti.

Il contenuto scaricabile arriverà su PS4, Nintendo Switch e Xbox One questa primavera.