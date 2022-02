World of Warcraft Shadowlands: Fine dell’Eternità ha una data

Blizzard ha annunciato la data per Fine dell’Eternità, prossimo aggiornamento (9.2) per World of Warcraft Shadowlands: sarà disponibile dal 23 febbraio. I campioni di Azeroth sono quindi quasi pronti ad avventurarsi attraverso Zereth Mortis per affrontare il Carceriere.

Fine dell’Eternità porta con sé molte nuove funzionalità, ricompense e attività tra cui:

Nuovo Raid : Sepulcher of the First Ones – Raggiungi il Carceriere all’interno del Sepolcro, e affronta i tenenti più potenti, combattendo per salvare Anduin, il re dell’Alleanza, durante il tragitto.

: Sepulcher of the First Ones – Raggiungi il Carceriere all’interno del Sepolcro, e affronta i tenenti più potenti, combattendo per salvare Anduin, il re dell’Alleanza, durante il tragitto. Nuova Zona : Zereth Mortis – Esplora la terra dei tuoi antenati dalla tua base di Haven, e un nuovo centro ricco di missioni quotidiane, nuovi abitanti con cui allearsi, tra cui l’Automa meccanico, gli Enlightened e la fazione di ex Broker.

: Zereth Mortis – Esplora la terra dei tuoi antenati dalla tua base di Haven, e un nuovo centro ricco di missioni quotidiane, nuovi abitanti con cui allearsi, tra cui l’Automa meccanico, gli Enlightened e la fazione di ex Broker. Ritorno dei set di vari livelli – Guadagna pezzi di nuove armature a tema antenato attraverso una varietà di attività, tra le quali i raid contro i boss, dunegeon Mythic + e PVP, con bonus di set da 2 e 4 pezzi per ogni specializzazione di classe.

– Guadagna pezzi di nuove armature a tema antenato attraverso una varietà di attività, tra le quali i raid contro i boss, dunegeon Mythic + e PVP, con bonus di set da 2 e 4 pezzi per ogni specializzazione di classe. E altro ancora – In arrivo diversi aggiornamenti, funzionalità e sistemi migliorati, tra cui il bilanciamento delle classi, le professioni e Torghast, oltre a una serie di nuove cavalcature e animali domestici da collezionare!

Vi ricordiamo infine che precedentemente era stato reso disponibile l’aggiornamento 9.1.5.

Qui sotto il tweet ufficiale, che fa sapere anche della chiusura della season 2 di World of Warcraft Shadowlands.