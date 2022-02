Castlevania Grimoire of Souls: nuovo grimorio per San Valentino

Konami Digital Entertainment B.V. ha annunciato un nuovo major update per Castlevania: Grimoire of Souls. Dopo il Winter Update dello scorso dicembre, arriva oggi 11 febbraio il Valentine Update, disponibile gratuitamente via Apple Arcade.

L’aggiornamento introduce il nuovo Grimorio Book Seven che riporterà i giocatori nel mondo di Symphony of the Night dove già in passato Alucard aveva sconfitto Dracula.

Castello di Dracula, 1797. Nella terra in cui il fato di Alucard è destinato a compiersi, la storia prenderà una svolta scioccante! Uno strano potere magico trasuda dal grimorio. Nel tomo sono scritti gli sconvolgenti eventi del 1797: L’omicidio di Dracula per mano del proprio figlio Alucard. Alucard e i suoi compagni capiscono che Hermina si trova all’interno del grimorio e formulano un piano per sconfiggerla. Charlotte conclude che il Re dei Demoni può essere resuscitato, mentre Hermina evita di essere scoperta e continua in segreto ad accrescere il proprio potere. Quando il destino riunirà tutti intorno al trono, Alucard e gli altri si renderanno conto che la loro ricerca della verità li ha portati faccia a faccia con il pericolo…

L’update di San Valentino offre, inoltre nuovi ed esclusivi bonus login. Avviando il gioco, dall’11 febbraio al 12 marzo, i giocatori potranno ricevere fino a 14 ricompense aggiuntive, una per ogni accesso (accedendo 14 volte sarà possibile collezionare tutte le ricompense). Disponibili anche speciali skin a tema San Valentino.

Giocabile su iPhone, iPad, Mac e Apple TV, Grimoire of Souls è fuori ora in esclusiva su Apple Arcade. Tutti i dettagli su Castlevania: Grimoire of Souls sono disponibili sul sito ufficiale.