RIPOUT: aggiunta versione per PS5 e Xbox Series X/S

RIPOUT, lo sparatutto cooperativo in prima persona a tema horror, verrà pubblicato anche sulle console di nuova generazione, PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Come precedentemente annunciato dal publisher 3D Realms e dallo sviluppatore Pet Project Games, la versione per PC su Steam uscirà nel 2022, con data ancora da specificarsi.

Trama del gioco:

Dopo aver ingegnerizzato geneticamente una potente ma pericolosa arma biologica per respingere gli invasori alieni, l’umanità cade vittima della sua stessa creazione. Ti svegli nell’anno 2084 come uno degli ultimi soldati della Terra sopravvissuti, il destino dell’umanità è nelle tue mani. Conserverai l’eredità dell’umanità o la nostra razza finirà per essere consumata dalla cellula senziente?

Vaga per i corridoi di navi abbandonate piene di innumerevoli orrori inaspettati in agguato dietro ogni angolo. Combatti orde di mutanti in grado di riconfigurare o rafforzare i loro corpi alieni con la tecnologia e altri mostri più piccoli.

Parti per un viaggio irripetibile attraverso lo spazio e il tempo alla ricerca di sopravvissuti umani. Svela il destino dell’umanità da solo o con gli amici in un’esperienza horror di fantascienza cooperativa che ti spaventerà fino all’osso!

Qui potete vedere il nuovo trailer di RIPOUT pubblicato sul canale YouTube di 3D Realms.