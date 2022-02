Uncharted: Holland e Druckman tra film e gioco

Manca veramente poco all’uscita del film di Uncharted. Dal 17 febbraio infatti, Nathan Drake, Sully e gli altri debutteranno sul grande schermo. In questo periodo Sony Pictures Entertainment ha pubblicato sia trailer che interviste ai protagonisti del film; nel video pubblicato oggi 11 febbraio, a parlare sono Tom Holland (che interpreta Nathan nel film), e Neil Druckman, Co-Presidente di Naughty Dog che ha contribuito alla nascita e soprattutto allo sviluppo della serie.

Nell’intervista Druckmann dice di aver iniziato a lavorare ad Uncharted nel 2006, e di come il team volesse trasmettere sensazioni da Blockbuster cinematografico sul contoller. Holland fa sapere che le parti che più ha apprezzato del gioco sono quelle relative agli enigmi. Druckmann dice che un elemento importante che vuole trasmettere dal gioco al film è l’umanità di Nathan. Holland, grande fan del gioco, ha apprezzato molto la voce originale del protagonista (quella di Nolan North). Reinterpretare i personaggi in una nuova chiave è stato per Druckmann entusiasmante, e Holland ha concluso dicendo che i fan potranno apprezzare questo nuovo punto di vista nella saga.