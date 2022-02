LEC: inizia la quinta settimana del torneo

Come al solito, il LEC inizia nuovamente, e questa volta si tratta della quinta settimana. Il torneo europeo di League of Legends organizzato da Riot Games riesce sempre a catturare migliaia di spettatori grazie alle sue emozionanti partite arricchite dai migliori talenti che il settore dell’eSport può offrire, ed è sempre stato così sin dagli inizi. Proprio per questo ci aspettiamo che questa settimana sia dura, impegnativa ma soprattutto divertente da guardare. Di seguito, vi elenchiamo la schedule di oggi e domani:

Misfits Gaming vs team BDS (inizia alle 18:00).

Astralis vs Rogue (inizia alle 19:00).

EXCEL vs Team Vitality (inizia alle 20:00).

Fnatic vs SK Gaming (inizia alle 21:00).

MAD Lions vs G2 Esports (inizia alle 22:00).

Abbiamo visto che i Rogue stanno a dir poco spaccando in vittorie, e sospettiamo che per gli Astralis non sarà una partita affatto semplice da vincere. Per domani, invece, la schedule è la seguente:

Team BDS vs EXCEL (inizia alle 17:00).

SK Gaming vs MAD Lions (inizia alle 18:00).

Rogue vs Misfits Gaming (inizia alle 19:00).

G2 Esports vs Astralis (inizia alle 20:00).

Fnatic vs Team Vitality (inizia alle 21:00).

La schedule di domani sembra già più bilanciata e agguerrita di quella di oggi, ma è meglio non abbassare la cresta e sperare che i team perdenti riescano a superare incolumi questa settimana di guerra. Poi chi lo sa, magari potrebbero arrivare a superare le aspettative, ma squadre come i G2 Esports e i Fnatic sono dei favoriti nel LEC, ed è davvero difficile pensare di tenere testa a questi colossi del competitivo.