Sonic the Hedgehog 2: nuovo corto trailer per il film

Il nostro amato porcospino blu tornerà più veloce che mai in Sonic the Hedgehog 2, e oggi è uscito un nuovo corto trailer in cui vengono mostrate nuove scene del film in cui vediamo più da vicino eroi e antagonisti. Se avete seguito la trama già rilasciata col primo trailer, allora saprete bene cosa sta succedendo, ma in ogni caso vi lasciamo la storia di seguito:

“Dopo aver sconfitto e spedito il Dr.Robotnik sul pianeta dei funghi, Sonic è pronto a godersi maggiori libertà, dato che Tom e Maddie sono andati in vacanza e hanno acconsentito a lasciarlo a casa da solo. Tuttavia, il Dr. Robotnik (ora detto Dr. Eggman) ritorna dal pianeta dei funghi con un nuovo alleato, Knuckles, in cerca di uno smeraldo con il potere di creare e distruggere civiltà. Ora, Sonic e il suo nuovo migliore amico Tails, si mettono in viaggio per prendere lo smeraldo prima che cada nelle mani di Eggman.”

Insomma, ci possiamo aspettare botte da orbi. Una cosa che è ancora risultata strana ai fan è il fatto che Knuckles sia totalmente cattivo, ma c’è la possibilità che durante il film venga convertito in qualche modo da Tails e Sonic. Nella serie di videogiochi di SEGA, infatti, l’echidna rosso è uno dei loro migliori amici, quindi questo potrebbe essere il momento in cui si solidifica la loro amicizia. Salvo imprevisti causati dal COVID, vi ricordiamo che Sonic the Hedgehog 2 arriverà al cinema in Italia il 7 aprile di quest’anno, e vi consigliamo di non perdere questo grande film.