Horizon Zero Dawn: vendute oltre 20 milioni di copie

Stiamo tutti aspettando con trepidazione Horizon Forbidden West, eppure anche Horizon Zero Dawn è riuscito a concludere un grande traguardo proprio oggi. Infatti, i ragazzi di Guerrilla Games ci hanno mandato un post speciale, in cui hanno confermato che il primo gioco della serie ha venduto ben oltre 20 milioni di copie complessive in tutto il mondo. Se consideriamo che il titolo era esclusiva PlayStation 4 fino a esattamente un anno fa, è davvero ammirevole vedere che soltanto su due console sia riuscito a raggiungere un numero di vendite così alto. Forse per la grande campagna marketing che hanno fatto, o semplicemente perché il titolo è una rivoluzione di un genere esplorato poco, Horizon Zero Dawn verrà ricordato come uno dei titoli più grandi di PlayStation. Nello specifico, hanno detto:

“Cogliamo questa occasione per ringraziare di cuore la nostra strepitosa community di appassionati. L’enorme quantità di cosplay e foto scattate nel gioco che mandate di continuo ci riempie di gioia ed è fantastico vedere come la community sia cresciuta in fretta. Siamo entusiasti di annunciare che al 28 novembre 2021 Horizon Zero Dawn ha venduto oltre 20 milioni di copie in tutto il mondo, sommando le versioni PS4 e PC. E siamo altrettanto orgogliosi di comunicarvi che la nostra community ha trascorso oltre 1 miliardo di ore nel gioco! Non possiamo che ringraziarvi tutti quanti per il supporto e la passione che ci avete dimostrato.”

Vi ricordiamo che Horizon Forbidden West arriverà il 18 febbraio, e proprio oggi è uscito un nuovo trailer d’animazione dove vediamo Aloy meglio che mai.