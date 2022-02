Lost Ark: il grande MMORPG arriva oggi

Il grande MMORPG di Smilegate e Tripod Studio, Lost Ark, arriva finalmente oggi in Occidente dopo quella che sembrava una vita. Molti sono eccitati all’idea di giocarci, specialmente dopo tutti i video promozionali dedicati al titolo negli ultimi mesi e gli sforzi di Amazon Game Studio nel tentativo di promuovere tale capolavoro anche nel resto del mondo. Non sarebbe un MMORPG se non avesse delle belle classi da giocare, e infatti Lost Ark non delude di certo su questo fronte. Le classi disponibili al lancio di Lost Ark sono 15 ma si dividono in cinque archetipi: Warrior, Martial Artist, Gunner, Mage e Assassin. La versione occidentale del gioco ci catapulta nella storia già a livello 10, saltando il prologo originale, che viene sostituito da una cinematica introduttiva, per condurci subito alla scelta della specializzazione. In questi primissimi minuti, superata la creazione del nostro personaggio, potremo testare le diverse specializzazioni prima di proseguire con l’avventura vera e propria. Forse perché si sono accorto del “fallimento” di New World, sono stati presi dei provvedimenti sul gioco: 15 nuovi server in vista del lancio free-to-play di Lost Ark sono stati messi a disposizione dei giocatori, con il centro dati della NA West che ne riceverà uno, la NA East sei, l’Europa centrale altri sei e infine il Sud America ne riceverà due. Inoltre, Amazon Games sta dando a tutti coloro che hanno acquistato un Founder’s Pack un set extra di oggetti esclusivi, ma solo se lo riscatterete prima del 14 febbraio. Se avete acquistato il pacchetto argento, oro o platino, riceverete anche alcuni cristalli reali aggiuntivi. Sarete in grado di richiedere queste ricompense extra su un nuovo server, sebbene i vostri vecchi oggetti resteranno attivi nel luogo dove li avete riscattati inizialmente. Siete pronti a tuffarvi nella mischia? E allora preparatevi, perché alle 18:00 in punto i server si apriranno a tutti.