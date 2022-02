Tentacular: nuovo gioco per SteamVR e Meta Quest

Come riportato dal publisher Devolver Digital e lo sviluppatore FirePunchd, uscirà per SteamVR e Meta Quest un nuovo puzzle game d’azione e avventura, Tentacular. L’uscita del titolo risulta essere nel periodo primaverile di questo 2022.

Informazioni e panoramica sul gioco dalla sua pagina Steam:

Ti sei mai sentito una piovra fuor d’acqua? Tentacular è un gioco VR su una bestia tentacolare gigantesca, ma dal cuore d’oro, alla ricerca del suo posto nel mondo.

Dopo essere cresciuta fra gli umani sulla vivace ed eccentrica isola di La Kalma, è finalmente giunta l’ora di svelare i segreti della tua misteriosa origine mentre lavori come il tuttofare più forte del mondo. Aiuta i tuoi amici umani a studiare una strana e straordinariamente potente fonte di energia, tuffandoti in un mare di attività all’insegna dell’azione e di enigmi di costruzione, servendoti dei tuoi titanici tentacoli per trovare risposte e sbloccare elementi per il tuo personalissimo parco giochi nella modalità sandbox creativa.

Prepara le Ventose!

Qui sotto potete vedere il tweet di Devolver Digital.

