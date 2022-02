WWE 2k22: trailer sull’Immortal Pack di Undertaker

Dopo il trailer di qualche giorno fa, che mostrava alcune delle leggende in arrivo su WWE 2k22, 2k Sports ha pubblicato un altro filmato su uno dei wrestler più apprezzati della storia, The Undertaker. Il trailer mostra l’Immortal Pack, che contiene tre skin diverse per il wrestler texano.

Prenotando il gioco si ottengono dunque 3 versioni aggiuntive di The Undertaker, carte EVO La mia FAZIONE di The Undertaker e vantaggi e bonus per La mia FAZIONE.

Qui sotto potete vedere il filmato che mosta le 3 diverse skin di The Undertaker, ricordandovi che WWE 2k22 sarà disponibile dall’11 marzo su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X/S.