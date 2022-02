Never Alone: annunciato il secondo capitolo

Never Alone 2 è stato annunciato. La notizia è arrivata ieri in un trailer che mostrava il primo capitolo su Switch, in arrivo sulla console Nintendo il 24 febbraio insieme al DLC Foxtales. Il nuovo capitolo è invece ancora in pre-produzione e non ha un periodo di uscita.

Un breve teaser che mostra un 2 su una collina innevata accompagnato dal guaito di una volpe e una risata in sottofondo, va a chiudere il trailer uscito sui vari social di Nintendo. Potete vederlo in fondo alla notizia.

Il primo capitolo Never Alone ha ricevuto ben 75 nomination in diverse categorie di gioco e ha vinto numerosi premi, tra cui il Best Debut Game durante i BAFTA Games Awards.

La storia narra le vicende di un bambino (Nuna) e della sua volpe bianca, in un viaggio leggendario per cercare l’origine della bufera che sta mettendo al repentaglio la sopravvivenza del suo popolo.