Call of Duty: Activision svela il futuro della serie

Per oggi erano previste delle notizie legate al futuro della serie Call of Duty, e così è stato. Ma ciò che è stato annunciato va oltre le previsioni, perché oltre al nuovo capitolo del franchise è stato annunciato anche il nuovo titolo battle royale dell’universo FPS di Activision.

In un briefing dove hanno presenziato il boss di Infinity Ward, ossia Pat Kelly, il team di sviluppo Raven Software, alcuni creatori di contenuti e alcuni rappresentanti della stampa del settore, sono stati annunciati il sequel di Call of Duty Modern Warfare del 2019 (supponiamo che si chiamerà COD Modern Warfare 2) e la nuova esperienza videoludica di Warzone, che dovrebbe chiamarsi per forza di cose COD Warzone 2. La loro pubblicazione è prevista nel corso del 2022. Di seguito i dettagli ufficiali:

Al momento non sappiamo se i titoli annunciati arriveranno soltanto su console current-gen PlayStation 5 e Xbox Series X/S, oltre che su PC, o anche su piattaforme old-gen PlayStation 4 e Xbox One.

Let’s start with a look ahead:

✅ COD 2022 is a sequel to MW 2019, and being designed with a new #Warzone experience (both led by @InfinityWard)

✅ A massive evolution of BR, with an all-new playspace and new sandbox mode

✅ A new engine powering both the new game and #Warzone

— Call of Duty (@CallofDuty) February 11, 2022