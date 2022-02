Sifu: aggiornamenti futuri sulla difficoltà

Non è nemmeno passata una settimana e Sifu fa già parlare di sé. Infatti in una recente intervista presentata nel talk show sul canale di Twitch, The Weekly, il co-fondatore di SloClap, Pierre Tarno, ha rivelato che il titolo potrebbe ottenere più opzioni di accessibilità più avanti con nuovi aggiornamenti.

Ciò arriva poco dopo l’incredibile successo critico del gioco e la successiva discussione sul suo livello di difficoltà spietato, ed a volte frustrante. Come è stato detto tramite un post sul profilo Twitter del presentatore Stever Saylor, ci sono una manciata di modifiche ed aggiornamenti per quanto riguarda l’accessibilità, infatti gli sviluppatori sono al lavoro per rendere il gioco accessibile ad un utenza maggiore.

Oltre ai sottotitoli e alla modalità ad alto contrasto per le piattaforme PlayStation, il gioco presenterà anche più modalità di difficoltà, sia più facili che più difficili per consentire ai giocatori di tutti i livelli di trarre il massimo dall’esperienza; qualcosa ispirato a titoli del calibro di Metroid Dread. Non è stato ancora fatto alcun annuncio ufficiale in merito, quindi potrebbe essere meglio tenere sotto controllo le aspettative per ora. Intanto una nostra recensione ha assegnato al titolo un 8.4/10, affermando che grazie al suo successo “tra un paio di anni salterà fuori un sequel ancora più corposo, perché Sifu sarà sicuramente apprezzato dal pubblico, oltre che dalla critica”.