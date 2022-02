Dying Light 2: ora disponibili gli aggiornamenti

Qualche giorno fa è stato annunciato da parte della casa sviluppatrice Techland, che sarebbero resi disponibili il più in fretta possibile delle patch di correzione per Dying Light 2 Stay Human su tutte le piattaforme.

Nonostante l’accoglienza critica abbastanza tiepida, l’attesissimo titolo della suddetta casa sviluppatrice ha goduto di un lancio incredibilmente riuscito. Tuttavia, non ha funzionato come dovrebbe sulle console Xbox Series a causa di comportamenti anomali del gioco elencati qualche giorno fa, ma l’ultimo aggiornamento del prodotto annunciato con un post sul profilo ufficiale del gioco su Twitter, ha aggiunto una nuova modalità grafica insieme a una serie di altre correzioni. Il titolo su Xbox ora presenterà una nuova frequenza di aggiornamento variabile (VRR) a 60 fps+ sui display supportati. Questo sblocca l’fps del gioco e anche se potrebbe non raggiungere sempre il suo obiettivo di 120 fps previsto, i giocatori su display ad alto rendimento noteranno sicuramente una maggiore reattività del gioco. Inoltre, la patch risolve anche un sacco di bug cooperativi frequenti e “miglioramenti del bilanciamento”.

Questo aggiornamento per Dying Light 2 Stay Human è disponibile anche per gli utenti PlayStation, sebbene in quella versione siano state apportate correzioni diverse. I fan hanno anche richiesto a Techland di abilitare i 60 fps sulle console Xbox Series S, anche se sembra che la debole GPU della console li stia trattenendo al momento.