The Division Heartland: nuovi dettagli ufficiali

Nei giorni precedenti è stato detto allo scrittore freelancer Tom Henderson, che sarebbero arrivate in questi giorni delle notizie su un nuovo gioco che sarà disponibile per il prossimo anno. Le nuove notizie sono arrivate, ed il freelancer parla di The Division Heartland, rompendo il silenzio dopo alcuni leak.

Il gioco free-to-play sarà ufficialmente rilasciato durante l’anno fiscale 2022-2023, anche se gli sviluppatori di casa Ubisoft pensano che il gioco sarà reso disponibile verso il mese di marzo 2023. Tramite un Q&A della suddetta casa sviluppatrice si potrebbe pensare che l’uscita del titolo possa essere più imminente, tuttavia sono stati resi disponibili ufficialmente dei dettagli inerenti al gioco. Infatti è stato rivelato che ci saranno due modalità di gioco. La prima si chiama “Storm“, ed è una modalità PvPvE con un’ulteriore modalità PvE definita “Excursion“, dove i giocatori potranno allenarsi ad affrontare le difficoltà della prima modalità, giocando sulla mappa di nome “Silver Creek“.

Inoltre la mappa Silver Creek sarà un open world, dove al suo interno il giocatore cercherà oggetti atti alla sopravvivenza contro l’intelligenza artificiale, i giocatori ed il virus. Per sopravvivere si farà uso di oggetti e bottini di rarità crescente, differenziati dal colore associato al prestigio della rarità. Nella mappa sono presenti anche dei punti strategici dove il giocatore può riorganizzarsi l’equipaggiamento trovato durante la sessione di gioco. Per una preparazione più dettagliata, invece, il giocatore potrà organizzarsi per la sessione di gioco nella propri Base Operativa, dove potrà creare potenziamenti e gestirsi le missioni ed oggetti trovati nelle sessioni precedenti per un più efficiente aumento di punti esperienza.

Intanto riguardo i personaggi, al momento ce sono sei individuali tra cui scegliere, anche se le classi sono tre, ovvero: l’Esperto d’Armi, il Sopravvissuto ed il Medico. Ogni classe ha una sua peculiarità ed un talento che fanno pensare alla possibilità di giocare in cooperativa. A parte l’aspetto, nient’altro distingue i sei personaggi selezionabili tra di loro.

Nel titolo anche i nemici controllati dall’intelligenza artificiale hanno una loro identità. Tali nemici sono definiti “Vultures” (Avvoltoi). Attualmente ci sono sei diversi tipi di avvoltoi nel gioco, ognuno con attributi, comportamenti, obiettivi e caratteristiche diversi. Questi sei tipi di avvoltoio sono chiamati Flanker, Grunt, Heavy, Sharps, Hooter e Technician.

Sebbene il gioco non abbia ancora ricevuto una data di uscita ufficiale, The Division Heartland sta procedendo bene ed è in uno stato migliore rispetto a Tom Clancy’s Frontline recentemente trapelato. Ubisoft potrebbe rivelare presto il gioco con la sua futura pubblicazione di guadagni trimestrali, ovvero per il 17 febbraio.