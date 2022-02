Martha is Dead sarà censurato su PlayStation

In un recente aggiornamento sul proprio profilo Twitter, il publisher Wired Productions ha postato un aggiornamento relativo a Martha is Dead, e alla sua versione per le console PlayStation: su PS4 e PS5 il gioco sarà censurato. Vi abbiamo parlato spesso del gioco del team italiano LKA, delle sue tematiche horror (basti leggere la nostra anteprima) o dei luoghi più oscuri della Toscana. Del resto, come scritto nel messaggio stesso, publisher e sviluppatori hanno sempre fatto capire che tipo di gioco fosse. Ma Sony ha comunque deciso per una modifica per le sue versioni.

Questo porterà a sezioni non giocabili sulle console Sony, con la conseguenza naturale di un esperienza non completa data dalla censura. Oltretutto, le modifiche di queste versioni hanno portato ad un lavoro extra e allo slittamento dell’edizione fisica (non quella digitale, che uscirà sempre il 24 febbraio), a data da destinarsi, ma comunque nel breve periodo. Le versioni PC e Xbox non sono state toccate da questi cambiamenti. Qui sotto potete leggere il messaggio completo.

Martha is Dead è un’avventura narrativa raccomandata solo per un pubblico adulto, con il gioco costituito da scene potenzialmente sconfortanti e temi che possono angosciare alcuni giocatori. Sia Wired productions e LKA sono sempre stati aperti e onesti sui contenuti di Martha is Dead, con le rappresentazioni sensibili in gioco costantemente comunicate ai media fin da quando il titolo è stato annunciato nel 2019. Questi contenuti sono anche segnalati chiaramente e ripetutamente all’interno del gioco stesso prima che lo si cominci.

È con rammarico che dobbiamo modificare l’esperienza sulle versioni PS5 e PS4, con alcuni elementi non più giocabili. Dopo oltre quattro anni di passione e duro lavoro, lo sviluppatore LKA ora richiede tempo extra per apportare queste modifiche non pianificate. Martha is Dead, come risultato, sarà ancora lanciato digitalmente sia su PS4 che su PS5 giovedì 24 febbraio 2022, ma l’uscita fisica sarà ritardata a una data ancora da rivelare; anche se prevediamo che sarà solo di poche settimane. La nostra edizione fisica avrà ancora il contenuto bonus con un poster a doppia faccia, tarocchi digitali e l’EP digitale. Aggiorneremo i giocatori con la data in cui spediremo questa edizione non appena avremo le informazioni. Le versioni PC e Xbox di Martha is Dead sono entrambe non influenzate da questi sviluppi e saranno lanciate con il gameplay completo come previsto. Non vediamo l’ora che i giocatori sperimentino il lavoro di LKA giovedì 24 febbraio 2022

Qui sotto, il tweet originale. Martha is Dead sarà disponibile dal 24 febbraio su PC (Steam, Epic e Gog), PlayStation 4 (solo digitale), PlayStation 5 (solo digitale), Xbox One e Xbox Series X/S.