PowerSlave Exhumed: disponibile con nuovo remaster

La casa sviluppatrice Nightdive Studios, è ben nota per il suo lavoro sulla rimasterizzazione e la ripubblicazione di vecchi giochi, nonché per il prossimo remake dell’originale System Shock, ha rilasciato il classico cult PowerSlave Exhumed su tutte le piattaforme.

La casa sviluppatrice ha rivelato con un post sul proprio profilo Twitter, l’arrivo del suddetto gioco annunciato nel 2021, ed è un remaster e una riedizione del classico gioco di build engine di culto. La cosa interessante del titolo è che ha avuto versioni diverse su varie piattaforme, i quali gameplay sono stati resi molti diversi gli uni dagli altri. Mentre la versione PC era uno sparatutto in prima persona diretto su build engine, le versioni Sega Saturn e PlayStation 1 avevano un design metroidvania, che è stato tutto combinato in questa nuova versione in un unico gioco. Insieme a ciò, il prodotto è stato portato sul motore grafico Kex interno di Nightdive Studios, che introduce diverse nuove funzionalità grafiche e di gioco, mantenendo intatta la sensazione originale del titolo.

Il gioco è uno sparatutto in prima persona realizzato nel 1996 da Lobotomy Software, ed è ambientato in Egitto, nella città di Karnac, verso la fine del XX secolo. Il centro è stato preso d’assedio da misteriose entità, ed il giocatore impersona un membro di una squadra di forze speciali inviate ad indagare sull’accaduto.

PowerSlave Exhumed è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.