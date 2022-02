Heart of the Woods: a breve il lancio su PS5 e PS4

Heart of the Woods verrà lanciato su PlayStation 5 e PlayStation 4 il giorno 14 febbraio in Europa e Nord America al costo di $13.99 (probabili 12,49 euro). Se volete aggiungere alla vostra wihslist potete andare qui.

La notizia è stata annunciata dal publisher Sekai Games e lo studio di sviluppo Studio Elan in collaborazione con Ratalaika Games.

Il gioco è uscito per PC, tramite la piattaforma Steam, il 15 febbraio 2019 e in seguito per Switch l’8 luglio 2021. E’ prevista un ulteriore uscita per le console di casa Microsoft in futuro ma per vedere questo titolo su Xbox Series X/S e Xbox One bisognerà aspettare ancora del tempo.

Trama del gioco:

Heart of the Woods è un romanzo fantasy su indagini paranormali, antichi misteri e un amore tra due ragazze che trascende la vita e la morte. La storia narra l’affascinante viaggio di queste due migliori amiche intente ad indagare in un remoto villaggio in mezzo alla foresta.

Maddie Raines ne ha avuto abbastanza. Dopo anni passati come manager, editore e gestore generale degli affari per il popolare canale di vlog paranormali della sua migliore amica Tara, è finalmente pronta per andare avanti con la propria vita. Ma quando accetta di fare un ultimo viaggio con Tara nel misterioso villaggio di Eysenfeld, viene improvvisamente coinvolta in una pericolosa crisi soprannaturale che cambierà per sempre il corso delle loro vite.