Fortnite: immagini e trailer dei personaggi di Uncharted

Finalmente Epic Games ha annunciato, attraverso una caccia al tesoro inviata ad alcuni content creator, che dal 17 febbraio sarà possibile, all’interno dell’universo di Fortnite, vestire i panni di alcuni dei celebri personaggi della saga Uncharted targata Sony.

I personaggi scelti per questa collaborazione tra Sony ed Epic Games sono Nathan Drake e Chloe Frazer, entrambi in due versioni differenti. Infatti sarà presente sia la skin che prende spunto dai videogiochi di Naughty Dog e sia la skin che raffigura gli attori Tom Holland e Sofia Taylor Ali nei panni dei rispettivi personaggi nel film Uncharted, in uscita nelle sale italiane il 17 febbraio.

Oltre ai costumi, nello shop di Fortnite saranno disponibili all’acquisto altri oggetti iconici ispirati all’universo Uncharted.

Se volete saperne di più leggete il nostro precedente articolo.

Qui sotto vi riporto il trailer dell’annuncio, rilasciato ad alcuni creator: