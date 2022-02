Lost Ark: gli sviluppatori incoraggiano il cambio di server

Lost Ark è stato ufficialmente lanciato dopo un breve ritardo che ha causato problemi di accesso della versione free-to-play del gioco, ma come i giocatori avrebbero potuto aspettarsi dal lancio di qualsiasi nuovo MMO, i server sono ancora piuttosto congestionati con tutti che cercano di saltare in quelli più attivi. I giocatori hanno naturalmente preso in considerazione il passaggio a un server diverso, ma per coloro che hanno acquistato uno dei Founder’s Pack del gioco per ottenere l’accesso anticipato prima del lancio del free-to-play, sono stati riluttanti a fare il salto dopo aver già riscattato i loro pacchetti e articoli inclusi. Smilegate sta cercando di incentivare quei giocatori a cambiare posizione garantendo loro lo stesso bottino nel loro Founder’s Pack se si scambiano. Il post sul sito Lost Ark ha riconosciuto i problemi del server e le code non sorprendenti per le persone in attesa di entrare nel gioco. Ha anche affrontato le preoccupazioni dei giocatori riguardo al cambio di server e ha affermato che era in atto un piano. Questo piano è essenzialmente quello di garantire che i giocatori ottengano un altro set di oggetti del loro Founder’s Pack da riscattare su un server diverso insieme ad alcuni cristalli reali extra per il problema. “Per aiutare a combattere questo problema e rendere l’esplorazione di nuovi server una scelta più ragionevole, concederemo a TUTTI gli acquirenti del Founder’s Pack che riscatteranno il loro pacchetto entro le 12:00 PT (20:00 UTC) di lunedì 14 febbraio un set extra di oggetti esclusivi dal Il Founder’s Pack che hanno riscattato (ad esempio, il Founder’s Exclusive Pet e il Founder’s Title dal Bronze Pack; vedi l’elenco completo di seguito) e alcuni Royal Crystal aggiuntivi per gli acquirenti di Silver, Gold e Platinum Pack”, ha affermato Smilegate.

Correte a giocare a Lost Ark, disponibile finalmente anche in Occidente.