PUBG: la modalità zombi fa il suo grande ritorno

La modalità Sopravvivenza zombi in PUBG sta tornando, hanno anticipato gli sviluppatori del gioco questa settimana. Venerdì sono stati condivisi post sui social media di PUBG Corporation che anticipavano non solo il ritorno di Zombie Survival, ma una versione rinnovata conosciuta fino ad ora come “Zombie Survival 2.0”. Una data di rilascio per il ritorno della modalità non è stata ancora fissata, ma probabilmente la vedremo e maggiori dettagli sulle novità presto quando si parlerà di più della modalità rifatta. Il tweet di seguito condiviso sui social media questa settimana ha anticipato il ritorno di Zombie Survival. La versione originale di questa modalità è stata annunciata l’anno scorso e faceva parte della funzione di PUBG Labs che i giocatori potevano testare come modalità sperimentale. È una modalità di sopravvivenza basata sull’orda in cui squadre di giocatori affrontano ondate crescenti di – indovinate – zombi.

Ci sono un sacco di regole da tenere conto in questa modalità, quindi guardiamole assieme:

Sopravvivenza Zombi ha un totale di 10 fasi che durano 3 minuti ciascuna. Per passare alla fase successiva:



Uccidi tutti gli zombi.

Almeno un giocatore deve rimanere in vita fino alla fine del tempo limite della fase.

Dopo aver completato una fase, la tua squadra ha una pausa di 20 secondi prima di passare alla fase successiva.

I giocatori che sono morti nella fase precedente torneranno in vita e continueranno alla fase successiva.

Il gioco terminerà se l’intera squadra verrà spazzata via.



Non sappiamo quando arriverà l’aggiornamento, ma sospettiamo molto presto, quindi tenetevi pronti a tutto, specialmente nei prossimi giorni.