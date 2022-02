Babylon’s Fall: demo in arrivo su PlayStation

La notizia è ufficiale, e infatti Babylon’s Fall sta per arrivare con una demo speciale per i possessori di PlayStation 4 e 5. La demo verrà rilasciata il 25 febbraio, anche se l’ora specifica non è stata annunciata. Nella demo, i giocatori possono divertirsi in multiplayer online fino a quattro giocatori a partire dall’apertura del gioco, incluso il tutorial. I dati salvati dalla demo possono essere trasferiti alla versione completa del gioco all’avvio. È stato anche annunciato il Premium Battle Pass della Stagione 1 “Eternal Tower”. Babylon’s Fall riceverà importanti aggiornamenti ogni tre mesi come parte di un ciclo “Stagioni”, con la prima stagione “Eternal Tower” programmata dal 25 febbraio al 31 maggio. Ogni stagione includerà Battle Pass gratuiti ea pagamento che consentono ai giocatori di guadagna premi premium attraverso il gioco. Ma per la prima stagione, il Premium Battle Pass regolarmente pagato sarà disponibile gratuitamente. In questo caso, il Battle Pass è un sistema che consente ai giocatori di guadagnare vari premi accumulando Battle Point (BP) completando missioni e missioni e avanzando a ogni nuovo livello. Il Free Battle Pass è gratuito per tutti i giocatori e le sue ricompense includono oggetti boost che aumentano la quantità di punti esperienza e la valuta di gioco guadagnata. Il Premium Battle Pass costa 1.000 GARAZ (credito in-game) e le sue ricompense includono equipaggiamento cosmetico, aspetto, emote come aspetto ed effetti di vittoria e altro ancora. Non sappiamo ancora quando uscirà di preciso, ma Babylon’s Fall sembra un bel gioco per Platinum Games, e non vediamo di provarlo anche noi in futuro.