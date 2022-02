Call of Duty Warzone: il prossimo operatore sarà Snoop Doog?

Secondo quanto annunciato Tom Henderson, un insider di fiducia quando si tratta di svelare informazioni di Call of Duty, Snoop Dogg potrebbe arrivare in Call of Duty: Vanguard e Call of Duty: Warzone come operatore giocabile. Non siamo sicuri di quanto questo sia vero, Ma Henderson ha un curriculum piuttosto solido quando si tratta di fughe di notizie su Call of Duty.

Se il rumor dovesse tramutarsi in realtà, i giocatori dovranno probabilmente acquistare l’operatore Snoop Dogg dal negozio di Call of Duty. La maggior parte dei bundle di operatori costa circa 2000 COD Points, a seconda di ciò che è incluso nel bundle.

Sfortunatamente, Henderson non ha dato una data su quando l’operatore Snoop Dogg potrebbe arrivare su Call of Duty, ma potrebbe essere ancora lontano. Con la Stagione 2 che prenderà il via il 14 febbraio, speriamo che tutta l’attenzione sia rivolta al grande aggiornamento. Anche se consigliamo di prendere queste informazioni con le dovute precauzioni, Call of Duty e Snoop Dogg hanno chiaramente un buon rapporto considerando che hanno lavorato insieme in passato.