Yomawari 3: Nippon Ichi Software rilascia un nuovo trailer

Nippon Ichi Software ha rilasciato un nuovo trailer per Yomawari 3 (per approfondire), che mostra il protagonista che vaga per la città di notte.

Nel trailer, la protagonista incontra una misteriosa ragazza in una foresta innevata.

La ragazza le sorride e le dice di raccogliere i suoi ricordi perduti.

La protagonista vaga di notte per la città alla ricerca di ricordi dimenticati. Dopo essersi svegliata in una foresta oscura, una creatura informe le dice che è sotto una pesante maledizione. Tuttavia, i fantasmi si nascondono nell’oscurità. Con l’aiuto di una torcia la prima cosa da fare è scappare, ma potete anche lanciare pietre, ad esempio, per distrarre l’avversario.

Naturalmente, anche scappare è una buona opzione, almeno finché non si esaurisce la resistenza.

Durante il trailer possiamo riconoscere, tra le entità ostili, easter egg e figure già note.

Yomawari 3 (qui) uscirà per PlayStation 4 e Switch il 21 aprile in Giappone.