GoldenEye 007: nuove informazioni in arrivo

GoldenEye 007 è uno dei migliori sparatutto in prima persona fino ad oggi, e non è mancata la richiesta che il gioco sia giocabile su piattaforme next gen, ma il suo rilascio è ancora complicato per molteplici ragioni. Mentre molti hanno sperato negli ultimi tempi che l’aggiunta di giochi N64 al catalogo di Nintendo Switch Online potesse cambiare le cose, sembra che il titolo sarà lanciato in un altro modo.

Secondo il giornalista Jeff Grubb in un recente episodio del suo spettacolo Giant Bomb GrubbSnax (tramite VGC), un remaster di GoldenEye 007 arriverà abbastanza presto e sarà annunciato da Microsoft nelle prossime due settimane. Questa non è la prima volta che ci sono state speculazioni sul ritorno di GoldenEye nelle ultime settimane. Il mese scorso, un elenco di Xbox Achievements ha accennato a un imminente porting dello sparatutto, mentre le indiscrezioni hanno anche lasciato intendere che un annuncio potrebbe arrivare presto.

GoldenEye 007 è uno sparatutto in prima persona, sviluppato da Rare sotto la guida di Martin Hollis e basato sull’omonimo film del 1995. È stato commercializzato esclusivamente per Nintendo 64 il 25 agosto 1997. Il gioco include una campagna single-player in cui il giocatore impersona l’agente segreto James Bond, intento a combattere un’organizzazione criminale, la quale tenta di distruggere Londra con un’arma satellitare per causare un collasso finanziario mondiale. Oltre alla campagna single-player il gioco include una modalità multi-player a schermo condiviso, in cui un massimo di quattro giocatori possono sfidarsi in diversi tipi di death match.

Data la complicazione della situazione per questo gioco in particolare, con Nintendo e Microsoft che ne hanno ciascuna la proprietà, sarà una vera sorpresa per i fan di lunga data vedere finalmente il gioco fare un ritorno. Continuate a seguirci per maggiori informazioni.