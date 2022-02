Hearthstone: il nuovo aggiornamento è disponibile dal 15 febbraio

Un nuovo aggiornamento di Hearthstone è in arrivo il 15 febbraio. In questa patch sarà disponibile il nuovo Mini-set Antro di Onyxia da 35 carte collezionabili. Inoltre saranno a disposizione nuove skin della Battaglia, inclusi Tabelloni e Finali. I giocatori potranno esplorare Bru’kan tramite il suo Libro dei Mercenari a partire dal 15 febbraio. Per maggiori informazioni visita il sito ufficiale qui. Di seguito una panoramica del nuovo aggiornamento in arrivo:

Mini-set Antro di Onyxia (15 febbraio) : il set è composto da 35 nuove carte collezionabili che i giocatori troveranno nelle bustine dell’espansione Fractured in Alterac Valley o acquistando l’intero Mini-set per 14,99 € o 2.000 oro. Sarà anche possibile acquistare tutte e 66 le carte del Mini-set Dorate, con il set Dorato per 69,99 €.

: il set è composto da 35 nuove carte collezionabili che i giocatori troveranno nelle bustine dell’espansione Fractured in Alterac Valley o acquistando l’intero Mini-set per 14,99 € o 2.000 oro. Sarà anche possibile acquistare tutte e 66 le carte del Mini-set Dorate, con il set Dorato per 69,99 €. Libro dei Mercenari di Bru’Kan (15 febbraio) : lo Sciamano Bru’kan del clan Lanciascura ha fatto del proprio meglio per preparare i giovani mercenari dell’Orda alla battaglia che li attende, ma ora è giunto il momento. Il Naaru infranto si è riformato e il suo potere ha fatto risorgere la vendicativa Strega Tamsin Roame come un Lich. Riuscirà Bru’kan ad attingere alle energie elementali della Valle d’Alterac per evocare Lokholar il Signore del Ghiaccio e porre fine alla guerra fermando Tamsin? Sconfiggendo tutti e otto i boss di quest’avventura lineare i giocatori ottengono una busta dello Sciamano, contenente solo carte del formato Standard.

: lo Sciamano Bru’kan del clan Lanciascura ha fatto del proprio meglio per preparare i giovani mercenari dell’Orda alla battaglia che li attende, ma ora è giunto il momento. Il Naaru infranto si è riformato e il suo potere ha fatto risorgere la vendicativa Strega Tamsin Roame come un Lich. Riuscirà Bru’kan ad attingere alle energie elementali della Valle d’Alterac per evocare Lokholar il Signore del Ghiaccio e porre fine alla guerra fermando Tamsin? Sconfiggendo tutti e otto i boss di quest’avventura lineare i giocatori ottengono una busta dello Sciamano, contenente solo carte del formato Standard. Aggiornamenti vari

In Hearthstone potete cambiare il corso di una partita con potenti effetti e interazioni folli. Lanciate Magie, evocate potenti servitori e sbaragliate i vostri nemici. Fate pratica in modalità Amichevole, scalate i vertici della classifica in modalità Classificata, scombinate tutto nelle Risse, mettete alla prova la fortuna in Arena. Il gioco è in continua crescita poiché i nuovi set di carte mantengono il gioco vivo e spumeggiante. Ogni espansione introduce nuove carte e nuovi modi di giocare.

Hearthstone è disponibile per PC e dispositivi mobile.