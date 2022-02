Leggende Pokémon Arceus: ancora al primo posto in UK

Leggende Pokémon Arceus mantiene il primo posto delle classifiche del Regno Unito, per la terza settimana consecutiva, nonostante un calo delle vendite del 45%.

Dying Light 2 risulta di nuovo al secondo posto per la seconda settimana di fila in classifica.

Le vendite del titolo di Techland sono diminuite solo del 57% su base settimanale, vendendo particolarmente bene su PS5 (42% di tutte le unità spostate) e PS4 (29%).

Il resto della Top Ten è stato molto simile alla settimana precedente, con FIFA 22, Mario Kart 8 Deluxe e Animal Crossing: New Horizons che si sono mantenuti tutti dal numero 3 al numero 5.

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition è rientrato in classifica al numero 6 dopo il suo lancio fisico su Switch l’11 febbraio.

La piattaforma Nintendo ha rappresentato il 91% di tutte le unità GTA Trilogy vendute la scorsa settimana, con un aumento complessivo delle vendite del titolo del 771% rispetto alla settimana prima.

Ricordiamo inoltre che Leggende Pokémon Arceus di recente si è aggiornato alla patch 1.0.2 (per approfondire),