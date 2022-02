Dying Light 2 Stay Human: disponibile gratuitamente il DLC Authority Pack

Insieme alla recente patch contenente miglioramenti e correzioni di bug, Techland ha iniziato a rilasciare DLC gratuiti per Dying Light 2 Stay Human.Authority Pack è disponibile da oggi e consente al protagonista Aiden di giurare fedeltà ai Pacificatori con un vestito e un’arma abbinati.

La particolarità di questo DLC è la sua distribuzione: la prima parte sarà disponibile per i giocatori su Xbox, PlayStation, Steam ed Epic Games Store da oggi. Questo è composto dal pettorale, pantaloni da jogging e scarpe da ginnastica. La parte 2 è composta da copricapo, bracciali e guanti mentre la parte 3 include l’arma. È probabile che anche altre fazioni otterranno i propri abiti e armi, in base alla tabella di marcia post-lancio dello sviluppatore. I giocatori possono anche aspettarsi una nuova serie di sfide a marzo, la serie di eventi Mutated Infected ad aprile e un’altra serie di sfide a maggio. Il primo DLC della storia a pagamento è attualmente previsto per giugno. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Vestirete i panni di un viandante che ha il potere di cambiare il destino della Città. Ma le vostre eccezionali abilità hanno un prezzo. Tormentati da ricordi che non riuscite a decifrare, partite per scoprire la verità e vi ritrovate in una zona di guerra. Affinate le abilità: per fare amicizie e sconfiggere i nemici avrete bisogno sia di cervello che di muscoli. Svelate gli oscuri segreti custoditi da chi detiene il potere, scegliete con chi allearvi e decidete il vostro destino. Ma dovunque vi portino le vostre azioni, c’è una cosa che non potete mai dimenticare: dovete restare umani.



Dying Light 2 Stay Human è ora disponibile per PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One e PC tramite Steam, con un lancio esclusivo per cloud di Nintendo Switch previsto per la fine dell’anno.