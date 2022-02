Teamfight Tactics Neon Nights in uscita il 16 Febbraio

Teamfight Tactics sta per aggiornarsi al set 6.5: Teamfight Tactics Neon Nights (per approfondire).

La nuova metà del Set 6 di Teamfight Tactics Gizmos & Gadgets è ora alle porte, i nuovi campioni e le Minileggende della nazione di Zaun si uniranno presto alla battaglia nella Convergenza.

In arrivo con la patch 12.4 di LoL, Neon Nights porterà molte modifiche all’Autobattler di Riot

Neon Nights presenta il più grande aggiornamento di metà set di Teamfight Tactics di sempre ed il debutto del suo primo campione esclusivo, un volto familiare proveniente direttamente dall’acclamata serie animata Arcane: Silco.

Il nuovo aggiornamento di metà set per TFT conterrà più di 20 nuove unità, tre nuovi tratti, oltre 80 nuovi potenziamenti Hextech ed un nuovo oggetto per dare una ventata di aria fresca all’attuale metagame.

Ecco di seguito alcuni dei campioni che saranno disponibili in Neon Nights:

Gnar

Morgana

Irelia

Syndra

Senna

Zeri

Gli aggiornamenti di maggior impatto a TFT arriveranno con due modifiche pesanti al gameplay che verranno implementate a metà set, a partire dal sistema di suggerimenti per gli avversari.

Poiché c’è sempre molto da fare nel gioco, incluso tenere traccia di quali avversari hai combattuto di recente, per sapere chi è più probabile che combatterai dopo, con l’introduzione di Neon Nights gli sviluppatori hanno deciso di aggiungere un nuovo strumento che rendere la vita più facile a tutti i giocatori.

Un matchup tracker che aiuterà tutti a farsi un’idea dei prossimi avversari, tuttavia, poiché ciò richiederà una modifica all’interfaccia utente.

Apparirà accanto all’icona dei nemici più probabili un piccolo simbolo, tramite il quale il giocatore potrà decidere come riposizionarsi in base agli avversari evidenziati.

La seconda grande modifica riguarda la cronologia delle partite, dalla patch 12.4 sarà possibile vedere i potenziamenti Hextech scelti dai giocatori e consentirà la visualizzazione di più unità nei casi in cui i giocatori abbiano schierato più di 9 campioni in campo consentendo di scorrere la cronologia delle partite ed esaminare le scelte in maniera più precisa.