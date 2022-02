Pokemon Unite: Aegislash scende in campo per la battaglia

Come vi abbiamo detto già precedentemente, Aegislash è finalmente disponibile in Pokemon Unite e pronto a sfoderare le armi e a lanciarsi in battaglia. Si tratta di un Pokémon a corto raggio che può passare da una posizione offensiva a una difensiva con grazia e agilità per condurre la tua squadra alla vittoria. È Honedge a unirsi alla lotta, per evolversi in Doublade al L. 5 e poi in Aegislash al L. 7.

L’abilità iniziale di Honedge e Doublade, Nullodifesa, aumenta sia i danni subiti che i danni inflitti, rendendola una scelta strategica davvero ardita. Quando Doublade si evolve in Aegislash, Nullodifesa diventa Accendilotta, che permette al Pokémon di passare dalla Forma Spada alla Forma Scudo e viceversa. In Forma Spada, Aegislash sferra un rapido affondo che infligge danni agli avversari, mentre in Forma Scudo, si lancia contro gli avversari, infliggendogli danni e rendendoli incapaci di agire. Con la sua mossa Unite, Fendente Fatale il Pokémon assesta un fendente di una potenza tale da squarciare la terra nella direzione indicata, infliggendo danni agli avversari colpiti. Di seguito una panoramica tramite il sito ufficiale:

Una forma di energia molto potente circonda Aeos Island e rende i Pokemon più forti, donandogli capacità ancora più straordinarie. Gli Allenatori di tutto il mondo vengono su quest’isola per sfruttare questa energia e sfidarsi in avvincenti lotte. Prima di scendere in campo, ogni giocatore sceglie un Pokemon. Nel corso di ciascuna lotta, i Pokemon salgono di livello e potrebbero persino evolversi temporaneamente!



In Pokemon Unite, i partecipanti si sfideranno in lotte a squadre 5 vs 5. Durante le lotte, i giocatori collaboreranno con i compagni di squadra per catturare Pokemon selvatici, far salire di livello e far evolvere il proprio Pokemon e sconfiggere i Pokemon nemici, cercando allo stesso tempo di segnare più punti della squadra avversaria entro il tempo designato.

Pokemon Unite è disponibile su Nintendo Switch e dispositivi mobili mobile.