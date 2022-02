Valentine’s Day Grump, l’amore ai tempi di Apple ][

Valentine’s Day Grump è un titolo risalente al 1985, perfetto per la giornata di oggi. Se volete festeggiare San Valentino in modo diverso dal trangugiare cioccolatini in qantità industriale, nulla di meglio che dedicarsi al Retrogaming, magari con un titolo a tema, per un sistema di culto come il personal computer Apple ][. Sviluppato dal team The Troll Microsquad, ed edito proprio in occasione delle festività di San Valentino dal publisher TROLL Associates Inc. La società si fa conoscere l’anno precedente pubblicando ben quindici titoli a tema educational per Apple ][, ognuno con le sue caratteristiche peculiari ed un tema speficico, questi titoli diventano presto molto importanti nella libreria del computer, che del resto comincia ad avere una certa età, ed è spesso acquistato dalle famiglia come una sorta di Entry Level. Un classico senza tempo, ma orma anzianotto. I quindici titoli sono: Seasons, Creatures of the Night, The First Thanksgiving, Cats and, Kittens, Thunder & Lightning , Birds, Alligators & Crocodiles , Whales and Dolphins, Motorcycles, Indians, Horses, Dogs and Puppies, Paul Bunyan, Pecos Bill ed infine Reptiles.

Valentine’s Day Grump in realtà parla poco d’amore, e con abile manovra commerciale, sfrutta solo la festività grazie ad una evocativa copertina ed al suo titolo, ovviamente. Il gioco contiene tre mini game tematici relativi all’ortografia e al vocabolario, utili per l’apprendimento e parecchio utilizzati dalle famiglie che vogliono introdurre i pargoli all’informatica. Cosa che, nel 1985, è decisamente avanti coi tempi, ammettiamolo. Il primo mini game è Match ‘em! (Abbinali!) e si basa su diverse immagini mobili che scorrono su una sorta di slot machine che, dopo che è stata mostrata un’immagine, visualizza anche un nome sotto. Il giocatore ha il compito di decidere se la parola scritta e l’immagine corrispondono davvero, oppure è necessario un nuovo abbinamento. Il secondo mini game è poi Memory Action (Azione in memoria), che consiste in una serie di lettere nascoste su una mappa aerea. Le lettere vengono brevemente rivelate e il giocatore deve spostarsi nel punto in cui è stata visualizzata la lettera al centro dello schermo. Un ottimo modo per apprendere facilmente l’alfabeto.

Chiude infine il trittico Prime Time (Primo Tempo) mini gioco ed utile per imparare le sillabe. Il gameplay è basato sull’abbinamento corretto delle lettere, infatti viene visualizzata un’immagine e il giocatore deve ordinare correttamente le lettere sullo schermo per sillabare la parola nel modo esatto. Nessuna tematica amorosa, quindi, ma l’amore è anche avere un Personal Computer Apple ][ a casa, e comperare Valentine’s Day Grump per insegnare l’alfabeto ai propri figli. Buon San Valentino a tutti i Retrogamer.