Horizon Forbidden West: Guida alle Cariche Valorose

Horizon Forbidden West è arrivato finalmente tra noi, e tra le nuove meccaniche in risalto possiamo evidenziare quella delle Cariche Valorose, che conferiscono alla protagonista Aloy diversi effetti a tempo limitato capaci di ribaltare le sorti degli scontri. Dopo avervi parlato approfonditamente del gioco nella nostra recensione, vogliamo approfondire tutte le Cariche Valorose all’interno del sequel di Horizon Zero Dawn, per illustrarvi nel dettaglio le super abilità che potrete acquisire durante le vostre esplorazioni dell’Ovest Proibito.

Vi abbiamo parlato della presenza dei diversi rami di abilità in cui è possibile investire i punti dati dall’aumento di livello della protagonista, e all’interno di questi troviamo le sopracitate super abilità temporanee, che possono essere sbloccate una volta acquisite le relative abilità circostanti che le contornano, e potenziate fino a 3 volte per migliorarne l’efficacia, utilizzabili durante i combattimenti previo accumulo di punti valore in una barra dedicata, che si riempirà al compimento di azioni ai danni dei nemici. Andiamo dunque a vedere quali sono e i loro effetti.

Le Cariche Valorose di Horizon Forbidden West

Nel ramo della guerriera troviamo:

Critico migliorato: Una funzione speciale del Focus aumenta la probabilità di infliggere colpi critici e il loro danno.

Massacro in mischia: Aloy attacca un modulo energetico alla lancia che aumenta il danno degli attacchi in mischia per un breve periodo.

Nel ramo dell’intrappolatrice troviamo:

Furia elementale: Aumenta la determinazione di Aloy, migliorando accumulo ed effetti degli attacchi elementali. Inoltre, aumenta la sua resistenza ai danni elementali.

Specialista delle trappole: Una funzione speciale del Focus aumenta gli effetti di trappole e cavi mentre è attiva la Carica valorosa.

Nel ramo della cacciatrice troviamo:

Maestra arciera: Aumenta la determinazione di Aloy e gli permette di infliggere danni maggiori con le armi a distanza per un breve periodo.

Colpi potenziati: Aumenta la determinazione di Aloy e gli permette di infliggere danni maggiori con archi, scaglia-dardi, lancia-corde e lancia-punte per un certo numero di colpi.

Nel ramo della superstite troviamo:

Rinforzo: Aloy consuma una pozione speciale che ripristina salute e aumenta la resistenza agli effetti negativi.

Sovrascudo: Aloy utilizza un parabraccio speciale basato su antiche tecnologie in grado di creare uno scudo energetico che protegge dai danni. Lo scudo si ricarica automaticamente finché non si esaurisce il valore.

Nel ramo dell’infiltratrice troviamo:

Caccia silenziosa: Aloy attiva un dispositivo di occultamento basato sulla tecnologia utilizzata dagli Inseguitori. Prendere la mira o attaccare in mischia annulla temporaneamente l’effetto.

Scoppio radiale: Aloy attacca un modulo di sovraccarico alla sua lancia che scatena un’onda d’urto istantanea, danneggiando tutti i nemici nelle vicinanze.

Nel ramo dell’esperta di macchine troviamo:

Spezzaparti: Una funzione speciale del Focus permette di aumentare i danni inflitti a componenti e punti deboli delle Macchine.

Colpo concatenato: Aumenta la determinazione di Aloy contro gruppi di nemici. I danni che infligge passano da un nemico all’altro in un raggio di 15 m e aumentano la potenza di atterramento.

Queste sono tutte le Cariche valorose all’interno di Horizon Forbidden West, in grado di cambiare volto agli scontri in diverse occasioni. Le Cariche possono essere equipaggiate solo una per volta, quindi occorre scegliere quale utilizzare in base alle situazioni, potendo sfruttare la loro diversificazione in base anche agli stili di gioco di ognuno. Esse possono essere sintetizzate per approcci, come offensivo, difensivo o tattico, esaltando l’adattabilità dei kit a disposizione.

Le Cariche Valorose non sono le sole abilità disponibili per la protagonista. Infatti, oltre a diverse abilità attive e passive da sbloccare nei relativi rami, necessarie per arrivare allo sblocco di quelle più imponenti, sarà possibile ottenere anche le Tecniche Arma per sfruttare al meglio l’arsenale di Aloy, che approfondiremo in un’altra guida dedicata.