The Gunk: modalità foto in arrivo in primavera con la versione Steam

The Gunk di Image e Form Games arriverà su Steam e altre piattaforme per PC questa primavera. È stato originariamente lanciato per Xbox One, Xbox Series X/S e PC tramite Microsoft Store a dicembre 2021 insieme a Xbox Game Pass e PC Game Pass. In un nuovo comunicato stampa, l’editore Thunderful Games ha confermato che il lancio è stato un grande successo, che ha coinvolto centinaia di migliaia di giocatori.

Contemporaneamente verrà lanciato anche un nuovo aggiornamento che aggiungerà la modalità foto e quattro lingue aggiuntive (giapponese, cinese semplificato, russo e portoghese brasiliano). La modalità foto fornisce strumenti per acquisire schermate e modificare diverse impostazioni come distanza di messa a fuoco, profondità di campo, esposizione e campo visivo insieme a filtri e gradazione. Queste immagini possono quindi essere condivise online con altri. Di seguito una panoramica tramite Steam:

Protagonista di The Gunk è Rani, una delle due grintose esploratrici spaziali che, in cerca di opportunità di guadagno, hanno la fortuna di imbattersi in un pianeta incontaminato e brulicante di vita… nonché di risorse preziose. Tuttavia, mentre scoprono gli arcani segreti di una civiltà ormai estinta, devono fare i conti con la maledizione del gunk, un parassita tossico, e il tutto mentre vengono risucchiate da una spirale di sfiducia sempre più intensa. Dovrete servirvi del vostro fidato guanto per sbarazzarti della misteriosa sostanza, svelare antichi segreti e salvare il pianeta. Scoprite l’evoluzione del rapporto del duo mentre esplorate il pianeta. Sfruttate il vostro ingegno e la tua prontezza di riflessi per superare gli ostacoli che ti attendono. Quale storia si cela dietro un simile mondo misterioso e abbandonato? Svelate il mistero. Rimuovete ogni traccia di Gunk. Salvate il pianeta.

The Gunk è al momento disponibile per Xbox Series X/S, Xbox One, Game Pass e PC tramite Microsoft Store. Da questa primavera anche per Steam.